23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Bayburt’ta da büyük bir coşku ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Şehit Üsteğmen Cem Nuri Başgül İlkokulu’nda düzenlenen özel program, çocukların neşeli gösterilerine sahne oldu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma gerçekleştirdi. Programın devamında öğrenciler, birbirinden renkli halk oyunları ve çeşitli gösteriler sergiledi. Minik yüreklerden dökülen 23 Nisan temalı şiirler ise dinleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Gösterilerin ardından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle düzenlenen farklı yarışmalarda dereceye giren başarılı öğrencilere ödülleri takdim edildi. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya’nın elinden ödüllerini alan çocuklar, büyük bir sevinç yaşadı.

Bu anlamlı günde düzenlenen programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve değerli eşleri Meltem Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve kıymetli eşleri Zeynep Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, çeşitli kurumların müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.