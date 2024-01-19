Şehit Nevzat Kaya İlkokulunda gerçekleştirilen karne dağıtım törenine, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, kurum amirleri ve öğrenci velileri katıldı. İl protokolünü çiçeklerle karşılayan öğrenciler daha sonra Zeybek Oyunu oynayarak, gösterilerini sergilediler. Kısa bir gösterinin ardından sınıflara geçen protokol üyeleri öğrencilerle bir süre sohbet ettiler.

Sohbet ve hediyeleşmenin ardından karne dağıtımına geçildi. Öğrenciler, karnelerini okullarda düzenlenen törenle Vali Eldivan, Başkan Pekmezci ve Güney'in ellerinden aldılar. Vali Eldivan, öğrencilere ve öğretmenlere güzel bir tatil geçirmelerini dileyerek öğrencilere karnelerini verip, kitap ve oyuncak hediye etti.

Başkan Pekmezci ise öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemeleri hediye ederek, yarıyıl tatilinde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Karne dağıtımının ardından okul bahçesinde ilk dönemin son bayrak töreni gerçekleşti. İstiklal Marşı'nın hep bir ağızdan seslendirilmesiyle karne töreni son buldu. Öte yandan bugün itibariyle başlayan yarıyıl tatili, 4 Şubat'ta sona erecek, öğrenciler 5 Şubat Pazartesi günü sıralarında yerlerini alacaklar. 5 Şubat günü başlayacak olan ikinci dönem ise 14 Haziran'da son erecek