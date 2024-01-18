Bayburt Pamuktaş Köyü Derneğinin yıkılmasının ardından yaşanan süreçle alakalı Dernek Başkanı Sadettin Çelebiyle bu süreci konuştuk.
Bayburt Pamuktaş Köyü Derneğinin yıkılmasının ardından yaşanan süreç
Bayburt Pamuktaş Köyü Derneğinin yıkılmasının ardından yaşanan süreci Canlı yayında konuştuk.
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