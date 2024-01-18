Bayburt Belediyesi tarafından yapılan yeni imar planı ile mahalle sakinleri evlerinin bulunduğu ada parselleri birleştirerek konutlarını yeniden yapabilecekler. Yeniden düzenlenen kentsel dönüşüm planı kapsamında jeolojik problemler ile zemin etüdü problemleri çözülerek belediye tarafından da yeşil alan ve otopark yapımı için arsa desteğinde bulunuldu.

Bayburt Belediyesi Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Salonu’nda gerçekleşen hak sahiplerinin yeni imar planı ile ilgili bilgilendirilmesinin amaçlandığı toplantıda konuşan Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, “İlimiz Merkez Genç Osman Mahallesinde 5393 Sayılı kanunun 73.Maddesi gereği Kentsel Dönüşüm Alanı olarak ilan edilen eski sanayi sitesine ilişkin Belediye Başkanlığımız ile Toplu Konut İdaresi başkanlığı (TOKİ) arasında 09.12.2004 tarihli protokol ile çalışmalar başlatılmıştır. Ancak hak sahipleri ile 2017 ve 2021 yıllarında iki kez görüşülmesine rağmen uzlaşı konusunda mutabakata varılamamıştır. Yıllardan beri şehrimizde kangren haline gelen, dönüşüm alanı altyapı ve yapılaşma sorununun çözümü için; Belediyemizce 132.000 TL bedelle dönüşüm alanının imara esas jeolojik jeoteknik zemin etüt raporu hazırlatılmıştır. Yine Belediyemiz teknik elemanları kontrolünde serbest çalışan şehir plancısına 35.000 TL Bedelle yeni bir uygulama imar plan taslağı hazırlatılmıştır.” diye konuştu.

Sorunun çözümü Bayburt Belediyesi olarak tüm fedakârlıkları yaptıklarını belirten Başkanımız Pekmezci, “Uygulama alanı içerisinde kalan Belediyeye ait 28.990 m² miktarında ki tüm imar yollarından siz değerli Genç Osman Mahallesi sakinleri için belediye adına mülkiyet kazanımından fedakârlık yapılarak bu alanların 533 adet otopark ve 7684 m² park olarak kullanılmak üzere Belediyemizce sizlerin hizmetine sunulmuştur. Yine sizlerin sosyal kültürel ve park alanı ihtiyaçlarının karşılanması adına belediyemiz arsalarından 2465 m² lik kısmının park alanı olarak kullanılması için plana dahil edilmiştir. Mevcut yapılaşma şekli ve parsel büyüklükleri dikkate alındığında hali hazırdaki parsellerinize tek başına inşaat yapılması günümüzde ki imar kanununa ve mevzuatına uygun değildir. Bu nedenle yol genişlikleri artırılarak, ada bazında inşaat yapımı tanımlanmıştır. Yapı adalarında zemin katlar işyerleri olarak planlanmıştır. Bu yapı adalarının taban alanlarının tamamı inşaat alanı olarak planlanmış olup, üst katların ise jeolojik zemin etüt raporu ve imar mevzuatın uygun gördüğü en üst sınırdan kat planlaması tanımlanarak 3 emsal olarak (h= 18.50 m) toplam 6 kat inşaat alanı belirlenmiştir. Bu amaçla şehrimizin dokusu ile örtüşen ve ilimize vizyon katacak mimari özelliğe sahip çevre düzeni ile birlikte modern bir yapılaşmanın sağlanmasını hedeflemekteyiz. Siz değerli hemşerilerimin bu çalışmalarımıza destek ve katkı sağlaması, sürecin başarılı şekilde sonlandırılmasını sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Pekmezci’nin konuşmasının ardından Bayburt Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü Teoman Hakan Orhan, İmar ve Şehircilik Müdürü Hamit Kaygusuz ve Şehir Plancısı Ziya Aydın tarafından hak sahiplerine bölgede uygulanacak olan yeni imar planı ve sahip olacakları haklarla ilgili bilgi verildi.

Belediye Başkan Yardımcılarımız Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk’unda hazır bulunduğu toplantı soru cevap yapılmasının ardından sona erdi.