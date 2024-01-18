6 Ocak 2024 tarihinde Bayburt Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Abdurrahman Polattimur’un aday açıklanması sonrasında yaşanan belirsizlik ten sonra AK Partinin Bayburt adayı değişti.

Adayın değişmesi neticesinde AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat Başkanlıktan istifa etti.

Bayburt Belediye Başkan adayının İstanbul Haliç Kongre Merkezinde açıklanması beklenirken, aday açıklamasının Ankaraya kaldığı bildirildi.

Bayburt Belediye Başkanı olarak İsmi Açıklanan Abdurrahman Polattimur ve Ak Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu, Kadın Kolları Başkanı Elif Çil, Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya İstanbul’a gelmişti.

Adayın neden değiştiği hakkında bu güne kadar hiçbir açıklama yapılmadı.

12 gün belirsizliğin ardından Bu gün Ankara'da AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Bayburt adayı Mete Memiş'in ismini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da açıkladı.

AK Parti Bayburt Millettvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya, Kadın Kolları Başkanı Elif Çil ve Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tatorğlu ile sahneye çıkan AK Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı Mete Memiş, Genel Başkan Erdoğan'la birlikte objektiflere poz verdi.





METE MEMİŞ KİMDİR?

1964 yılında Bayburt’da doğdu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Matematik bölümünü tamamladı.AK Parti'nin kuruluş aşamasında Bayburt İl Teşkilatı'nın yapılanmasına katkı sağladı.

2002 Genel Seçimleri'nde AKP Bayburt Milletvekili Aday Adayı oldu. 30 Mart 2014 Bayburt Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve üç çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.