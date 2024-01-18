Hocalarımız tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Programda Sultanbeyli Müftüsü Hasan Erdoğan Dua etti.
Program,Sultanbeyli Belediye Başkan yardımcısıZafer Söğüt,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Başkan yardımcısı Ünal Yaşaroğlu,Sultanbeyli AK Parti Belediyesi Meclis üyesi Yılmaz Yücel Öz,Hasanpaşa Mahallesi Muhtarı Orhan Bahadır,Sultanbeyli Bayburt Dernek Başkanı Adem Yakut,Dostlar Meclisi Başkanı İsmail Gürbüzer,Bayburt Gündem Anadolu yakası temsilcisi Sinan Purut, Sünür köyü dernek Başkanı Fikret Bayındır,Yakupabdal köyü dernek başkanı Mustafa memiş ve hemşerilimizin katılımıyla gerçekleşti.
Bayburt Serenli Köyü Dernek Başkanı Muammer İnci Şehitlerimizi anma programımıza katılım sağlayan hemşerilerimize teşekkür etti.
Programın ardından hemşerilerimize yemek ikramı yapıldı.