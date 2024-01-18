BayburtÜzengili Köyünde 31 Yıl Önce yaşanan Çığ felaketinin yıldönümünde Bayburt Üzengili Köyü Derneği Başkanı Muharrem Aktürk Köyde Program düzenledi.Üzengili Köyünde düzenlenen anma Programına Bayburt Protokolü katılım sağladı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ,Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci,Bayburt Üniversitesi Rektörü Mutlu Türkmenle birlikte İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı,İl Emniyet Müdür yardımcısı Erdem Tülek,Mahalli idareler Müdürü Halim Polat,İl Müftüsü ve Müftü yardımcısı,İl Jandarma Alay komutanı ,Afad Başkanı,Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş,İl Kültür Müdürü Bekir Kurtoğlu,Sultangazi Bayburt Dernek Başkanı Ercan Saymaz, Masata Köyü Dernek Başkanı Mücahit Köse,Üzengili Köyü Muhtarı İhsan Aktürk, İstanbul Üzengili Köyü Dernek Başkanı Muharrem Aktürk, bürokratlar ve köy sakinleri yer aldı.

Çığ felaketinde hayatını kaybeden 59 kişinin dualarla yad edildiği törende dualar edildi.

Yıllardır Üzengili Köyünde Muhtarlık yapan Muhtar İhsan Aktürk’e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Üzengili Köyü Derneği tarafından plaket takdim edildi.

Muhtar İhsan Aktürk’ün plaketini Vali Eldivan ve Başkan Pekmezci takdim etti.