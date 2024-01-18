Valimiz Sayın Mustafa Eldivan, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Üyeleri ile İlde görev yapan tüm basın mensuplarının katıldığı toplantıda, İlimizde yürütülen yatırım ve projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıda Valimiz Sayın Mustafa Eldivan, “Bayburt’umuzun yüksek değerlerine hassasiyet göstererek kadim şehrimizde yaşayan toplumun birlik ve beraberliğine büyük katkılar sağlamaktasınız. Tarafınızca tespit edilen yerel sorunların çözümüne yönelik bizler her zaman yapıcı ve yönlendirici konumda sizlere destek vermeye devam edeceğiz.

Tarihi ve kültürel zenginliklerle dolu şehrimizin tanıtımına vermiş olduğunuz katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Her fırsatta bir araya gelerek istişarelerde bulunacağız." dedi.

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında düzenlenen Valililer toplantısına katıldığını ifade eden Valimiz Sayın Mustafa Eldivan, Cumhurbaşkanımızın basın mensuplarına gönderdiği selamlarını da iletti.