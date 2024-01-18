Milli Eğitim Bakanlığının temel dil becerileri ve yabancı dil öğretimi konusundaki hassasiyetinden yola çıkılarak yabancı dil mevzusunu masaya yatırmak ve İngilizce öğretimini desteklemek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün girişimleriyle kapsamlı bir çalıştay düzenlendi.

Bayburt Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri, akademisyenler ve öğretmenlerin yer aldığı çalıştay; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın seslendirilmesiyle başladı. Açılış ve tanıtım konuşmalarının ardından dört farklı masa etrafında atölye çalışmaları yürütüldü. Dil öğretimine ilişkin beklentiler, sorun alanları ve geliştirilmesi gereken hususlar değerlendirilerek farklı çözüm önerileri geliştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, açılış konuşmasında “Eğitim camiası olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlam bir dil eğitimiyle aklın ve bilimin rehberliğinde yol almasını ve geleceğe yön veren nesiller olarak yetişmesini ümit ediyor, Türkiye Yüzyılı’nda yeni başarılara imza atacaklarına inanıyoruz. Bu doğrultuda büyük bir heyecan ve özveriyle planladığımız çalıştaydaki hedefimiz dil öğretiminde okullarımızda yürütülen iyi örnek uygulamalarını paylaşmak, bu örnekleri yaygınlaştırmak, görülen eksiklikleri belirleyerek bu zafiyetlerin giderilmesine yönelik çözüm önerileri geliştirmek ve dil öğretimine ilişkin beklentileri siz değerli paydaşlarımızla istişare etmektir.” İfadelerini kullandı. Konuşmasının devamında her alanda olduğu gibi eğitimde de birlik beraberlik duygusu ile ekip ruhunun önemine vurgu yapan Güney, tüm katılımcılara teşekkür ederek çalıştayın verimli bir şekilde geçmesini temenni etti.

İngilizce Dil Eğitiminde Yenilikçi Çözümlemeler Çalıştayı, açılış ve tanıtım konuşmaları sonrasında atölye çalışmalarıyla devam etti. Katılımcılar, kendilerine ayrılan masalarda dil öğretiminde karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerilerini paylaştı. Gün boyunca süren çalıştayın sonunda katılımcılar için belge töreni düzenlendi.

Belge törenine katılan Bayburt Üniversitesi Rektörü Mutlu Türkmen, yabancı dil ve İngilizce öğretimiyle ilgili açıklamalarının ardından Bayburt Üniversitesi olarak böyle bir çalışmanın paydaşı olmaktan mutlu olduklarını belirtti. Her daim bu tür çalışmalarda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde olacaklarını ekledi. Birlikte çalışma kararlılığının devam edeceğini ifade eden Rektör Türkmen, çalıştaya emek veren herkese teşekkür etti.

Bayburt Öğretmenevinde gerçekleştirilen çalıştay belge takdimiyle son buldu.