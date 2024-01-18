Bâbertî Külliyesi Senato Toplantı Salonunda gerçekleşen törende Doçent cübbelerini giyinen akademisyenleri tebrik eden Rektör Türkmen, kariyer hedeflerinin kapsamına atfen bir konuşma yaptı. Konuşmasında, kariyer olgusunun bireysel performanslar ile kurumsal performanslar arasındaki uyumla tecelli ettiğini söyleyen Rektör Türkmen, "Kurumsal çatı altında performans sergileyen akademisyenlerimizin bireysel kariyer başarıları, kolektif kariyerimizin yönünü tayin ediyor. Her alanda öncelikli gördüğümüz akademik performans ölçütünü, nitelikli yükselmeyi sağlayan bir motivasyon kaynağına dönüştürdük. İnsan kaynaklarımızın niteliğindeki bu güçlenme, geleceğe ilişkin hedeflerimizin de güvencesi oldu. Bugün burada bulunan kolektif kariyer paydaşlarımız ve diğer tüm yol arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyor, başarılarının sürdürülebilirliği için koordineli hareket etmekten onur duyacağımı bildirmek istiyorum." dedi.





Tören, günün anısına ithafen çekilen fotoğraflar ve kariyer sohbetinin ardından sonlandı. Törende, İlahiyat Fakültesinde Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalına atanan Doç. Dr. Abdussamet Varlı ile Doç. Dr. Yusuf Topyay, Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalına atanan Doç. Dr. Numan Çakır, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Anabilim Dalına atanan Doç. Dr. Fatih Kaya, Eğitim Fakültesinde Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalına atanan Doç. Dr. Kürşad Kara, Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne atanan Doç. Dr. Mustafa Demir, Spor Bilimleri Fakültesinde Antrenörlük Eğitimi Bölümü Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalına atanan Doç. Dr. Ferhat Güder, Rekreasyon Bölümü Rekreasyon Anabilim Dalına atanan Doç. Dr. Mevlüt Gönen, Mühendislik Fakültesinde Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Güvenliği Anabilim Dalına atanan Doç. Dr. Aybike Kamiloğlu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunda Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Posta Hizmetleri Programına atanan Doç. Dr. İbrahim Durmuş, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Tıbbî Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbî Dokümantasyon ve Sekreterlik Programına atanan Doç. Dr. Sevgi Karabulut Uzunçakmak ve Aydıntepe Meslek Yüksekokulunda Gıda İşleme Bölümü Gıda Teknolojisi Programına atanan Doç. Dr. Naciye Kutlu Kantar yer aldı.

FOTO GALERİ İÇİN TIKLA