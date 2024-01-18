Bâbertî Külliyesi Senato Toplantı Salonunda gerçekleşen törende Doçent cübbelerini giyinen akademisyenleri tebrik eden Rektör Türkmen, kariyer hedeflerinin kapsamına atfen bir konuşma yaptı. Konuşmasında, kariyer olgusunun bireysel performanslar ile kurumsal performanslar arasındaki uyumla tecelli ettiğini söyleyen Rektör Türkmen, "Kurumsal çatı altında performans sergileyen akademisyenlerimizin bireysel kariyer başarıları, kolektif kariyerimizin yönünü tayin ediyor. Her alanda öncelikli gördüğümüz akademik performans ölçütünü, nitelikli yükselmeyi sağlayan bir motivasyon kaynağına dönüştürdük. İnsan kaynaklarımızın niteliğindeki bu güçlenme, geleceğe ilişkin hedeflerimizin de güvencesi oldu. Bugün burada bulunan kolektif kariyer paydaşlarımız ve diğer tüm yol arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyor, başarılarının sürdürülebilirliği için koordineli hareket etmekten onur duyacağımı bildirmek istiyorum." dedi.