Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Van Gölü Aktivistleri Derneği'nin katkılarıyla organize edilen festivale, birçok ilden 50 kişi katıldı.

Cumhuriyet Caddesi Saray Bahçesi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Vali Mustafa Eldivan, kentte ilk kez düzenlenen festivalin başlangıcını yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Vali Mustafa Eldivan, gelecek yıldan itibaren festivalin daha geniş şekilde yapılacağını belirterek, "Doğa sporları festivali halinde kamp, dağcılık, trekking, bisiklet, at binme gibi inşallah biraz daha kapsamlı şekilde bu etkinlik daha büyük bir alanı kapsayacak diye düşünüyorum. Çünkü sadece bisiklet veya yürüyüş değil, bütün noktalar çok farklı şekilde turizm destinasyonu olmaya başladı." diye konuştu.

Bayburt'un doğa sporları konusunda her türlü altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Vali Eldivan, bundan sonraki süreçte halkın da katılımıyla bu etkinliğin daha geniş alana yayılacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından bisikletçiler, yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta Masat köyündeki Dede Korkut'un türbesini ziyaret etmek üzere pedal çevirdi.

Festivalin açılışına, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mutlu Türkmen, İl, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse ve sporcular katıldı.

Bayburt Kalesi, Baksı Müzesi, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ve Derebaşı virajları gibi kentin önemli mekânlarının gezileceği festival 5 gün sürecek.