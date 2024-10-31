Maçın 90 dakikasında ve uzatma dakikalarında rakibe oranla ezici bir üstünlük sağlayan temsilcimiz çok gol fırsatı kaçırdığı maçta golü bulamadı.

90 dakikası ve 30 dakikalık uzatma dakikalarında gol sesi çıkmayan maç penaltı atışlarına gitti. Penaltı atışları sonucunda Samsunspor 4. Tura yükselen takım oldu.

Gençosman Stadyumu’nda saat 13.00’te başlayan maçı Erkan Özdamar, Selahattin Altay, Emrah Ünal üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı her iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı bir mücadeleye sahne oldu. Samsunspor’un birkaç atağında defans oyuncuları yerinde müdahalelerle gol pozisyonlarının önüne geçerken, Bayburt Özel İdarespor’un ceza sahası dışından kaleyi yoklamaları etkili olmadı.

İlk yarının bir benzeri şeklinde oynanan ikinci yarıdaki en önemli bir fırsat 80. dakikada yaşandı. Ara pasında ceza sahasına sızan ve rakip oyuncuyu da önünden düşüren Doğukan Delimehmet son vuruşu iyi yapmadı. Doğukan’ın kaleci ile karşı karşıya olduğu pozisyonda plase vuruşu direğin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşmanın son anlarında oyunu rakip sahasına yıkan Bayburt Özel İdarespor 82. dakikada Ali Burak Atmaca ile bir gol fırsatından daha yararlanamadı. Ali Burak’ın vuruşunu kaleci güçlükle çeldi, boşta kalan top Samsunspor defans oyuncuları tarafından ceza sahasından uzaklaştırdı.

87. dakikada ev sahibi ekip bu kez Cihan Aydın’la kaleyi yokladı. Cihan’ın sert vuruşu direğin dibinden dışarı çıktı.

5. dakikada uzatma gören maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı ve maç uzatmalar gitti.

Uzatma dakikalarının 98. dakikasında konuk ekip Samsunspor Ali Tarkan’la önemli pozisyonda direğe takıldı.

100. dakikada bu kez Bayburt Özel İdarespor Enes ile net pozisyondan yararlanamadı. Enes’in boş pozisyondaki zayıf vuruşu kalecinin ellerinde kaldı.

Uzatma bölümünün ilk 15 dakikasında yine gol sesi çıkmadı.

Uzatmaların ikinci devresinde 112. dakikada temsilcimiz bir net fırsatta daha kaleciye takıldı. Ceza sahası dışından serbest vuruşta yapılan ortada Ali Burak Atmaca kafa vuruşunu Samsunspor kalecisi güçlükle çeldi.

118. dakikada Ali Burak Atmaca’nın ceza sahası içinde sert vuruşu üst direkten döndü.

Maçın 120. dakikası son erdi ve penaltılara geçildi.

Penaltı atışlarında Cihan Aydın ve Mikail Albayrak topu filelerle buluştururken, maçın en iyilerinden Ali Burak Atmaca’nın ve Mehmet Aydın’ın vuruşları direğin üstünden dışarı çıktı.

Penaltı atışları sonucunda 4. Tura yükselen takım Samsunspor oldu.