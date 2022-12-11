TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Bayburt Özel İdarespor, ilk yarının son maçında Tarsus İdman Yurdu ile karşılaştı.

Maçtan 1 puanla ayrılan Bayburt Özel İdarespor, ligin ilk yarısını 9 puanla tamamladı.

Efe Tanrıverdi, Hüseyin Can ve Yusuf Susuz’un yönetiminde saat 14.00’te Gençosman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarım saatinde konuk ekip daha üstün bir futbol sergiledi.

Tarsusİdman Yurdu’nun birkaç ciddi atağında kaleci Yunus Emre Kurdal gole geçit vermedi. 30. dakikadan sonra rakip sahada baskı kuran Bayburt Özel İdarespor, 34. Dakikada net bir gol pozisyonundan yaralanamadı.

31. Dakikada Okan Sarı’nın yerine oyuna dahil olan Ramazan Efecan Güzelce kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sonuç alamadı.

36. dakikada ise bu kez Mustafa Yiğit Turgut’un ceza sahası içinde verdiği pasta topla buluşan Kubilay Eren Şahin, kaleye sert vurdu. Rakip kaleci topu güçlükle kornere çeldi. İlk yarı 0-0 bitti. Maçın ikinci yarısının başında Ramazan Efecan Güzelce ceza sahası içerisinde kaleye sert vurdu. Rakip kaleci üzerine gelen topu yumrukları ile uzaklaştırdı.

64. dakikada Tarsus İdman Yurdu serbest vuruştan golü buldu. Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta Ramazan Durmuş’un etkisiz vuruşu kalecinin de seyretmesi ile filelerle buluştu. 0-1 Bayburt Özel İdarespor baskılı oynadığı maçın son anlarında beraberlik golünü buldu. Mustafa Yiğit Turgut’un ceza sahasına çıkardığı pasta topa gelişine vuran Tuncay Kılıç fileleri havalandırdı.

1-1 Maçın uzatma dakikalarında temsilcimiz galibiyete çok yaklaştı. Musa Kavaklı’nın sert vuruşunu kaleci parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Musa, pozisyonun 1 dakika sonrasında kaleci ile karşı karşıya kaldı. Musa’nın vuruşunda kaleci ellerine çarparak yine kornere gitti. 5 dakika uzatılan maç 1-1 sonuçlandı.