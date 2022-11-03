Bayburt Özel İdare Spor Kulüp başkanı Celil Çalışkan Kartal 14.Noterliğine giderek istifa ettiğini açıkladı.

Başkan Çalışkanın açıklaması:

Sevgili kardeşlerim yeni sezona 1 hafta kala takımı kurduk canla başla mücadele ettik geldiğimiz noktada yalnız başımıza bu mücadelenin edilmeyeceğini gördük sezon başında takımın yanında olacağını söyleyip maçlar başlayınca kimseyi göremedik bu zaman zarfında takımın yanında olan sayın valimiz Cüneyt Epcim beye sayın belediye başkanımız Hükmü Pekmezci beye ve iş insanımız İbrahim Aydın beye teşekkür ederim.Sevgili Bayburtspor taraftarı sizlerden ricam lütfen takımınıza sahip çıkın.Allah’a emanet olun.

Saygılarımla