Ligde kalma mücadelesi veren temsilcimiz Bayburt Özel idare spor Görkem Can Güner’in 6. dakika ve Melih Kılıç’ın 16. dakikada atığı gollerle Sivas belediye spor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Maçın ikinci yarısında Sivas 4 Eylül spor 59. dakikada Osman Şentürk’ün attığı golle durumu 2-1 getirdi. Maçın ilerleyen dakikalarında başka gol olmadı, maç temsilcimiz Bayburt Özel idare spor’un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Ligde kalma mücadelesinde 3 altın puan alan temsilcimiz son haftada Fatsa Belediye spor ile karşılaşacak, bu maçta temsilcimiz Bayburt Özel idare spor’un galibiyet ve beraberlik alması durumun da diğer maçlara bakmadan ligde kalmayı garantileyecek.

Temsilcimiz Bayburt Özel idare spor 27 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 15.00 de deplasmanda Fatsa Belediye ile karşılaşacak.