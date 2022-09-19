Bayburt Özel İdarespor, ilk yarıda yediği tek golle maçtan mağlup ayrıldı. Lige hiçbir hazırlık aşaması geçirmeden apar topar katılan Bayburt Özel İdarespor, ilk dört haftadan puansız ayrılmıştı. Isparta Atatürk Şehir Stadyumu’nda saat 19.00’da oynanan karşılaşmayı Ali Yılmaz, Adem Şahan, Mehmet Pekmezci üçlüsü yönetti.

Maçın ilk 45 dakikası ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Isparta’yı öne geçiren golü 37. Dakikada Abdullah Topkara attı. Maçın ikinci yarısında Bayburt Özel İdarespor, beraberlik için bastırdı. Maçın son dakikalarında rakip sahada etkili olan Bayburt Özel İdarespor, yakaladığı fırsatları iyi değerlendiremedi. Uzatma dakikalarında Bayburt Özel İdarespor'dan Ramazan Övüç kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Karşılaşma Isparta Davrazspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bayburt Özel İdarespor, 6 hafta maçında Arnavutköy Belediyespor'u ağırlayacak.