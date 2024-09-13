Bayburt'ta şoförlük yaparken yaklaşık 5 yıl önce Avrupa'ya çalışmaya giden Salih Aktürk, Fransa'nın Mets kentinde, Paris ile Türkiye arasında sefer yapan otobüsün şoförlüğünü yapıyordu. Salih Aktürk sefer sırasında mola verdiği esnada bıçaklı ve silahlı saldırganlar tarafından öldürüldü.

Süpermarketin otoparkında mola veren otobüse saldırıda bulunan 5 maskeli ve silahlı saldırgan Salih Aktürk'ü öldürdü.

6 Eylül 2024 Perşembe günü yaşanan saldırda hayatını kaybeden Salih Aktürk'ün cenazesi bugün Türkiye'ye geliyor. Bayburt'a getirilecek olan Salih Aktürk'ün cenazesi 14 Eylül 2024 Cumartesi günü Yeşilyurt Köyü (Manastır) camisinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.