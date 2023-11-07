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Türkiye’de ilk kez profesyonel boksta Dünya Şampiyonu olan ve 28 Kasım’da İngiliz rakibi Kirsty Hill’e karşı çıkacağı dünyanın en büyük profesyonel boks federasyonu olan WBC Uluslararası Şampiyonluk Unvan Kemer Maçı için Bayburt’ta kampa giren Mili Boksör Bayburtlu Elif Nur Turhan beraberinde babası Arif Turhan, antrenörü Amur Ulusal, Hacı Yemen Dölek ve İbrahim Karal ile birlikte Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’yi ziyaret etti. Türk bayrağını dünyanın her yerinde dalgalandırmak ve İstiklal Marşı’nı seslendirmek için büyük çaba sarf eden Turhan, 28 Kasım’da elinden gelenin en iyisini yapacağının sözünü verdi. Hemşehrisi Turhan’la gurur duyduklarını ifade eden Başkan Pekmezci, Türk sporuna katkıda bulunan bütün sporculara desteklerinin her zaman olacaklarını belirterek, 28 Kasım’da gerçekleşecek maçta Turhan’a başarılar diledi. Turhan’ın babası ve antrenörleri ise misafirperverliklerinden ve desteklerinden ötürü Başkan Pekmezci’ye teşekkürlerini ettiler.

Elifnur Turan, Vali Mustafa Eldivan'ı makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.



Dünya Boks Federasyonu (WBF) tarafından organize edilen Dünya Boks Şampiyonası finalinde Arjantinli rakibini yenerek Türkiye'ye ilk şampiyonluğu kazandıran Bayburtlu sporcu Elif Nur Turhan, unvanını korumak için çıkacağı şampiyonluk maçı öncesinde Antrenörü Amur Ulusal ve babası Arif Turhan ile birlikte Vali Eldivan'a ziyarette bulundular. Vali Eldivan, süreci yakından takip ettiğini, bir spor şehri markası oluşması için şehrin güzide kulüpleri ve şampiyon sporcuları ile etkileşim halinde olduklarını belirterek, moral ve motivasyon desteklerinin yanı sıra tesis ve altyapı iş birliğine de önem verdiklerini ifade etti. Makamında kabul ettiği Elif Nur Turhan ve teknik ekibiyle süreç hakkında bir değerlendirme yapan Eldivan, ihtiyaç ve gelişim alanları üzerine tüm desteği sağlamaya hazır olduklarını bildirdi. Kemer koruma maçı öncesinde Turhan'a başarı dileklerini ileten Eldivan, başarıya kenetlenmiş bir şehrin maddi ve manevi destekleri vesilesiyle şampiyonluğa dair inanıcını dile getirdi.



