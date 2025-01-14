Milletvekili ve STK temsilcilerimiz İstanbul Sultanbeyli’de AK Parti Gençlik kollarının 7.Olağan kongresinde Bayburtlu Hemşerimiz Yusuf Öz’e destek için Kongreye katıldılar.

Bayburtlu Hemşerimiz Yusuf Öz Sultanbeyli Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi.

Bayburt Milletvekili Prof.Dr. Orhan Ateş AK Parti Sultanbeyli Gençlik kolları 7. Olağan Kongresine katıldı.

Bayburt Milletvekili Prof.Dr.Orhan Ateş Hemşerimize destek için geldiği İstanbul’daki Kongrede konuşma yaptı.

Ateş konuşmasında Bayburtlu Hemşerimizin Siyasetin her kademesinde görev aldığını ifade ederek başarılar diledi.

Kongrede Bağcılar Belediye Başkanlığından İstanbul İl Başkanlığına aday gösterilen Abdullah Özdemir konuşmasında Sultanbeyli gençliğini yürekten selamlıyorum. Sizlerin gözlerinizdeki ışık, bu kutlu yolda bize ışık olacak, güç olacak.

Bayrağı devreden AK Parti Sultanbeyli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Faruk Varan kardeşime emekleri için teşekkür ediyorum. Yeni dönemde birlikte çalışacağımız Yusuf Öz Başkanımızı, kardeşimizi tebrik ediyorum. Hep birlikte, evimiz için, İstanbul’umuz için çalışacağız dedi.

AK Parti Sultanbeyli İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi’nde aday gösterilen Bayburtlu Hemşerimiz Yusuf Öz, AK Parti Sultanbeyli Gençlik Kolları Başkanı seçildi.