Sancaktepe Belediyesi hemşeri buluşmaları programında,Sancaktepe Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği önderliğinde hemşerilerimizle program gerçekleştirdi.

Sancaktepe Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Enver Osmanoğlu açılış konuşması yaptı,Hemşerilerimizin katılımından dolayı memnuniyetini belirterek teşekkür etti.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş hemşerilerimize hitaben yaptığı konuşmada Bayburtluların Dernekçilikte ilk olduğunu,1947 yılında kurulan İlk Hemşeri Derneğini Bayburtluların kurduğunu belirtti.Hemşerilerimizin Derneklerimizi yalnız bırakmamasından dolayı teşekkürlerini ifade etti.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman yaptığı konuşmada Bayburtlu Hemşerilerimize programa katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı olarak hemşerilerimizin her daim yanında olduk dedi,Sancaktepe Belediyesine de ayrıca teşekkür etti.Bayburt’tan yeni geldiklerini belirterek,Üniversiteyle işbirliği yaptıklarını,Ümraniye Belediyesinin de destekleriyle Bayburt Üniversitesinde öğrencilere yönelik yaptıkları çalışmaları anlattı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü hoş geldin konuşmasında,Bayburtlu hemşerilerimizin bu kendilerini yalnız bırakmayıp programa teveccühlerinden dolayı teşekkür ederek Belediyenin çalışmalarından bahsetti.

İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın Bayburtlu hemşerilerimizle bir kez daha gurur duyduğunu belirterek program vesilesiyle salonu doldurdukları için teşekkür etti.

Hemşerilerimize yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim dedi

Sare Aydın Bayburtlunun vatan ve Millet sevgisinin her şeyin önünde olduğunu ,birlik ve beraberliğin en kıymetli olduğu bu dönemde de kendini gösterdiğini belirtti.İktidarları döneminde Ülkemiz için neler yaptıklarına değindi.

Program İstanbul Milletvekili Hemşerimiz Emine Sare Aydın,Eskİ Belediye Başkan yardımcısı Ünsal Kıraç,Bayburt Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Kemal Birgül,Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Adem Doğan,Ümraniye Bayburt Derneği Başkanı Sadettin Sağlam,Sultanbeyli Bayburt Dernek Başkanı Adem Yakut,Maltepe Bayburt Dernek Başkanı Adem Yakut, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Bağcılar Şube Başkanı Muharrem Aktürk, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Tuzla Şube Başkanı Abdullah Bayram,Köy Dernek Başkanları,Belediye Meclis Üyeleri,Bürokratlar,Muhtarlar ve hemşerilerimizin katılımıyla gerçekleşti.

Programda Bayburtlu sanatçılarımız Muhsin Bayburtlu,Bünyamin Oraç,Sezai Seçen sahne aldılar.Programda Tel helvası çekildi Bayburt Barları eşliğinde oyunlar oynandı.