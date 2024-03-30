İftar Programına AK Parti İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla AK Parti İlçe Başkanı Av.Talha Tayfur ,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Bayburt Eğitim Vakfı Eski Başkanı Av.İsrafil Kahraman,Tuzla Şubesi kurucu başkanı Levent Ayaz ve Hemşerilerimiz katıldı.

İftar Programı öncesi Bayburt Kültür ve Yardım Derneğinin düzenlediği ,Türk Dünyası Dede Korkut gençlik şöleninde İstiklal Marşımızı okuyarak şölene coşku katan öğrencilere ve öğretmenlere Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkan yardımcısı Ünal Yaşaroğlu tarafından Hediyeler takdim edildi.

Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Tuzla Şube Başkanı Abdullah Bayram ve Kurucu Başkan Levent Ayaz Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcıya Bayburt Forması takdim ettiler.

İftar Programında Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş katılım sağlayanlara teşekkürlerini ifade eden bir konuşma yaptı.

Programda İstanbul AK Parti Milletvekili Suat Pamukçu seçim sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Program Hatıra Fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.