Programı İstanbul Bakırköy imam Hatip Müdürü Yusuf Erkul sundu. Program Muhammet Yurdunkulu Hocanın Kuranı kerim tilavetiyle başladı.Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı Dünyada yaşanan,Müslüman halka ve kazada hayatını kaybedenlere dua dua etti.

Bayburt Kültür ve yardım Derneği yönetimi ve genel başkan vekili,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Kadın kolları Yaz şenliği programına katılım sağladı. Genel Başkan vekili Emrah Tekel Genel Başkan Hicabi durmuşun selamını söyleyerek konuşmasını gerçekleştirdi.

Yaz şenliğ Programında Programa destek veren sponsorlora ve katılım sağlayan Protokol üyelerine plaket takdim edildi.

Programda çocuklara oyuncaklar hediye edildi. Yemek ikramı ve sohbetlerin ardından program sona erdi.