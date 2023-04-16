İftar Programı Emekli İmam hatip Alim Erkul Hocanın Kur’an tilavetinin okunmasıyla başladı.

İftara AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş,Milliyetçi hareket Partisi Genel Başkan yardımcısı İsmail Faruk Aksu,Anavatan Partisi İstanbul İl Başkanı Onur Mustafa Aydın,Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir,Ak Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz,Milliyetçi Hareket Partisi Bağcılar İlçe Başkanı Onur Yeşil,Bağcılar Belediyesi Meclis Üyeleri,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve yönetimi, Bayburt Kültür ve yardım Derneği Bağcılar şube Başkanı Muharrem Aktürk ve yönetimi,Bayburt İl ve ilçe Dernek başkanları,Köy Dernek başkanları ve hemşerilerimiz katıldı.

İftar Programında açılış konuşmasını Bayburt kültür ve yardım Derneği genel Başkanı Hicabi Durmuş yaptı.

Durmuş konuşmasında İftar Programına katkılarından dolayı Bağcılar Belediye Başkanına teşekkür etti.Durmuş İftar programına katılım sağlayan AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuşa ve Milliyetçi hareket Partisi genel Başkan yarımcısına katılımlarından dolayı memnuniyetlerini ifade etti.

Bayburt kültür ve yardım Derneği genel Başkanı Hicabi Durmuş Bayburtlu hemşerilerimizin yaklaşan kadir gecesini ve Ramazan bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum dedi.

Birlik ve beraberliğimizin şimdiki gibi her daim birlik ve beraberlik içerisinde olmasını diliyorum dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir Konuşmasında Bayburtlu hemşerilerimize katılımlarından dolayı teşekkür etti ve 14 Mayısta yapılacak seçiklerin önemine değinerek,seçim sonuçlarının Ramazan bayramıyla birlikte ikinci bayram olmasını diliyorum dedi.

Belediye Başkanı Özdemir’in konuşmasının ardından Bayburt kültür ve yardım Derneği genel Başkanı Hicabi Durmuş ve Bağcılar şube başkanı Muharrem Aktürk,Gecenin anısına plaket takdim ettiler.

Milliyetçi hareket Partisi Genel Başkan yardımcısı İsmail Faruk Aksu konuşmasında Aziz Milletimiz bu önümüzdeki seçimde kritik bir süreçte inşallah,Türkiye hasmı olan çevrelere değil,onların karşısında Türkiye’yi karşılıksız seven Milliyetçi hareket Partisine ve Cumhur ittifakına desteğini verecek Türkiye yükselişine devam edecek.

Ben bu vesileyle Bayburtlu hemşerilerimle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti belirterek hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum dedi.

Bayburt kültür ve yardım Derneği genel Başkanı Hicabi Durmuş ,MHP Genel Başkan yardımcısı İsmail Faruk Aksuya gecenin anısına plaket takdim etti.

AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş iftar programında yaptığı konuşmada,6 Şubatta 50.000’e yakın yurttaşımızı kaybettik. Hızlı bir şekilde yaraları sarmaya başladık. Allahın izniyle bu felaketi geride bırakacağız.

Bu seçim Türkiye’nin İstikamet tayini seçimidir.

Önümüzde 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri var.Bu seçimler dolayısıyla uyanık olacağız.Etrafımızdaki insanlar bu seçimin ne kadar önemli olduğunu anlatmamız lazım.Bu seçim sadece Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimi değil bir istikamet seçimidir.

Yeniden adaletli bir dünyanın kurulabilmesi için,Büyük Türkiye ideali etrafında mı kenetlenecek yoksa yedili yamalı bohça etrafında mı kenetlenecek.Allah yardımcımız olsun,Allah bizleri umduğumuz güzelliklere eriştirsin dedi.

Numan Kurtulmuş İftar Programına katılan,Bayburt Bayrampaşa köyünden 98 yaşındaki hacı annenin yanına giderek elini öpüp duasını aldı.

Gecenin anısına,Numan Kurtulmuşa Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve Taşçılar Köyü Dernek Başkanı Ali Erkul Plaket takdiminde bulundular.

İftar programı sahnede hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.