Dizi sektöründe yer almaya başladık

Hemşerilerimiz dizi sektöründe boy göstermeye başladılar. TRT’nin dönem dizileri Fatih Sultan Mehmet, Selehaddin Eyyübi, Diriliş Ertuğrul Kuruluş Osman ve bir çok dizide rol alan Bayburtlu Hemşerilerimiz Nureddin Memoğlu ve Hacı Bayram dizilerde arana yüzler olmaya başladı

Hemşerilerimizden Hacı Bayram’da bir çok dizide rol alarak, Bayburtluların Sinema ve dizi sektöründe aranan karakterler olma yolundalar. Tarihi dizilerde rol alan ve karakter oyunculuğu yapan Bayburt Masat Köyünden Hacı Bayram birçok dizide rol aldığını ve Bayburtlularında bu sektörde var olacağını belirtti.

Dönemin en çok izlenen dizileri, Kurtlar Vadisi, Selahaddin Eyyubi, Kuruluş Osman, Fatih Sultan Mehmet, Kızıl Goncalar, Kızılcık şerbeti, Arka sokaklar ve Sinemada yakında oynayacak olan Yasaklı Köy2 Filminde rol aldığını ifade etti.

Hacı Bayram, Selahaddin Eyyubi dizinde Serhat Gazisi rolünde oynadığını ve yeni çekilecek olan Yasaklı Köy 2 Sinema filminde yardımcı oyuncu, Kâhya rolünde oynadığı ve yakında filmin yayınlanacağını belirtti.

Yasaklı Köy, yönetmen Aziz Özuysal ve senaristler Aziz Özuysal ve Gül Pürçek tarafından yazılmıştır. Film, 1 saat 27 dakikalık bir süreye sahiptir ve başrollerinde Aziz Özuysal, Mustafa Yoloğlu ve Gül Pürçek yer almaktadır. Korku türü sevenler için, bu filmin heyecan verici ve korku dolu sahneleriyle dolu olduğunu söyleyebiliriz. Aziz Özuysal'ın yönetmenliğiyle, 4k filmde gerilim dolu anlar kaçınılmazdır. Yasaklı Köy adlı film, Gaffar ve ailesinin başından geçen olayları konu ediyor.

Bir çok Bayburtlu Hemşerilerimizin Sinema ve Dizi sektöründe yer almaları dikkat çekiyor.