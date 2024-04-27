Deplasmanda Fatsa Belediyesporla oynanan maçı Bayburtözelidarespor 1-0 alarak ligde kalmayı başardı.

Fatsa ilçe stadyumunda saat 15.00'te başlayan maçta,Bayburt Özelidarespor 33. dakikada Halil İbrahim Esen'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.Maçın ilk 45 dakikası sarı siyahlıların attığı tek gol tamamlandı.

Maçın ikinci 45 dakikası Bayburt Özel İdarespor'un futbolcuları ve taraftarları için nefeslerin tutulacağı dakikalara sahne oldu. Çünkü beraberlik veya galibiyet Bayburt Özel İdarespor'un ligde kalması için yeterli olacaktır.

İkinci yarının hemen başında değişiklik yaparak oyuna başlayan Bayburt Özel İdarespor, daha dikkatli ve yerinde pas yapan bir anlayış sergilemeye başladı.

Maç Bayburtil özelidarenin galibiyetiyle sona erdi.Bu sonuçla Ligde kalmayı başaran takımımız Bayburt camiasında sevinçle karşılandı.