Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır,

İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, PTT Başmüdürü Kemal Çetin, M Tipi Kapalı ve Açık İnfaz Kurumu Müdürü Ferhat Bilgin,

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Bayburt Şube Başkanı Serhat Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri,

Sağlık – Sen Bayburt Şubesi Başkanı Gökhan Akdağ ve yönetim kurulu üyeleri,

Bayburt Meteoroloji İl Müdürü Sıddık Şen, Ticaret İl Müdürü Erkan Zengin,

İş İnsanı Ömer Çelik ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı. Fatih Bayraktar,

Almanya WSZS Partisi Genel Başkanı Erkan Demir,

Şehit Aileleri Dayanışma Derneği (ŞAGDER) Başkanı ve Gazi Selami Köksal ve yönetim kurulu üyeleri,

İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür V. Ufuk Sami Günel

Bayburt eski Belediye Başkanı Mete Memiş,

Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan ve yönetim kurulu üyeleri,

Aydıntepe Ak Parti İlçe Başkanı Halil Beşbaş ve yönetim kurulu üyesi,

Vali Mustafa Eldivan’ı Makamında ziyaret ettiler.

Misafirleriyle bir süre görüşen Vali Eldivan, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.