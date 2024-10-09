Bayburt Valisi Mustafa Eldivan:

İlimizin asayiş, huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışan çok kıymetli mesai arkadaşlarım.

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İlimizin Emniyet ve güvenliği ile ilgili her ay düzenli olarak yaptığımız basın toplantımıza hoş geldiniz.

İlimizi asayiş olayları açısından en güvenli illerden biri haline getirmek için Bayburt Valiliği olarak Emniyet ve Jandarma birimlerimizle bir bütünlük içerisinde tüm gücümüzle çalışmaktayız.

Uzun bir yaz tatilinden sonra geçtiğimiz haftalarda ilk ders zilimizin çalması ile birlikte çocuklarımız öğretmenlerine ve okullarına kavuştular. İlimizdeki 13500 yavrumuz 1200 kıymetli öğretmenlerimiz eşliğinde okullarına başladılar. Tüm eğitim camiamıza kıymetli öğrencilerimize başarı dolu bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Geçen yıl olduğu gibi 2024/2025 döneminde de öğrencilerimizin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim ve öğretim görebilmeleri için gerekli tüm tedbirlerimizi aldık. Bu çerçevede okul çevresinde faaliyet gösteren iş yerleri, parklar ve diğer binaların denetimleri aralıksız olarak devam etmektedir. Ayrıca servis araçları üzerindeki denetimlerimiz de yoğunlukla sürdürülmektedir. Ayrıca Bayburt Üniversitemizin yeni eğitim öğrenim yılına başlaması sebebiyle yaptığımız toplantılarla üniversitemizin güvenliği için alınabilecek gerekli tedbirleri görüşerek uygulamaya koyduk.

Sizlerin evinizde huzurla uyumanızı, çocuklarınızın güven içinde eğitim hayatlarına devam etmelerini sağlamak için terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, tefeciler, göçmen kaçakçıları, siber ve asayiş suçları ile mücadele ve trafik olaylarını önleme konularında yoğun bir mesai içerisindeyiz. Hukuk kuralları içerisinde bu şehrin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz bundan böyle de kesintisiz devam edecektir. Terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, uyuşturucudan her türlü kaçakçılığa, kamu düzeninin sağlanmasından trafik güvenliğine, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesinden kadına ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesine kadar mücadelemiz her alanda kararlılıkla devam edecektir.

Yaptığımız bu çalışmalar kapsamında 2024 yılı Ağustos ve Eylül aylarına ait asayiş ve güvenlikle ilgili bazı bilgileri ve yaptığımız çalışmaları sizlerle paylaşmak istiyorum.

ASAYİŞ OLAYLARI KONUSUNDA

Asayiş olayları incelendiğinde 2023 yılının Ağustos - Eylül ayında (349) olay meydana gelmişken, alınan tedbirler ve icra edilen devriye faaliyetleri sayesinde, 2024 yılının Ağustos - Eylül ayı döneminde (290) asayiş olayı meydana gelmiştir. Olay sayısında % 17 düşüş sağlanmıştır.

Aynı zamanda 2024 yılında asayiş olaylarının % 94’ü aydınlatılmıştır.

2024 Ağustos - Eylül ayında kişilere karşı (194), malvarlığına karşı (48) olay meydana gelmiştir. Kişilere karşı meydana gelen olayların % 96’sı, Mal varlığına karşı gelen olayların % 75’i aydınlatılmıştır.

6284 sayılı kanun kapsamında (37) olay meydana gelmiş, (27) kadın vatandaşımız hakkında tedbir kararı alınmış olup, takipleri yapılmaktadır.

Bölgemizde aranan şahısların takibi titizlikle devam etmektedir. 2023 Ağustos - Eylül aylarında (51), 2024 yılının aynı döneminde (62) şahıs yakalanmış olup, yakalama oranı % 21,5 artmıştır.

2023 yılının Ağustos- Eylül ayında (73.361), 2024 yılının Ağustos - Eylül ayında (133.727) şahıs sorgusu yapılarak bir önceki yılın aynı dönemine göre % 82 artış olmuştur.

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE KONUSUNDA

2024 yılı Ağustos – Eylül ayında yapılan 14 operasyonda 16 şüpheli şahıs yakalanmıştır.

Yapılan operasyonda yakalanan şüpheli şahıslarından;

- 16,5 gram esrar maddesi,

- 12,21 gram bonzai maddesi,

- 38 adet sentetik ecza maddesi,

- 1 gram metamfetamin ele geçirilmiştir.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan (4) şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır.

Ayrıca geçen seneki Ağustos ayı mukayese edildiğinde operasyon sayısında %9 artış, yakalanan şahıs sayısında %100 artış ve tutuklanan şahıs sayısında %100 artış vardır.

Yakalanan esrar maddesinde %308 artış ve sentetik ecza maddesinde %100 artış olmuştur.

TERÖRLE MÜCADELE KONUSUNDA

2024 yılı Ağustos ve Eylül aylarında PKK/KCK Terör Örgütüne Üye Olmak ve PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası yapmak suçundan 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, yapılan operasyonda 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 2 şüpheli şahıs ifade sonrası TEM Şube Müdürlüğümüzden salıverilmiş olup, 2 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.

2023-2024 Ağustos ve Eylül ayları mukayese edildiğinde yapılan operasyon sayısının %100 arttığı görülmüştür.

KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE KONUSUNDA

Kaçakçılık, Organize ve Mali Suçlar kapsamında; (7) olayda, (10) şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır.

· 2024 yılı Ağustos – Eylül aylarında;

* 9.950 gr kıyılmış tütün, * 111.000 adet boş makaron, * 9500 adet içi tütün doldurulmuş makaron * 1716 gr nargile tütünü,

* 150 paket kaçak sigara, * 23 adet elektronik sigara,

* 45 adet elektronik sigara likidi ele geçirilmiştir.

Ayrıca 2023-2024 yılları Ağustos – Eylül ayları mukayese edildiğinde alınan tedbirler sayesinde olay sayısında % 66 azalış görülmüştür.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE KAPSAMINDA

2024 yılı Ağustos – Eylül ayında 1 Türk Vatandaşına Göçmen Kaçakçılığı suçundan şüpheli olarak işlem yapılmış, 4 yabancı uyruklu şahsa idari işlem yapılarak deport edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

2023-2024 Ağustos – Eylül ayları aylık verileri mukayese edildiğinde yakalanan düzensiz göçmen sayısında %71 azalış sağlanmıştır

TRAFİK OLAYLARI KONUSUNDA

2024 yılı Ağustos - Eylül aylarında (44.115) araç ve sürücüsü denetlenmiş olup, eksikliği tespit edilen (1600) araç ve sürücüsüne Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenmiştir. Yapılan bu denetimler kapsamında;

- (93) araç trafikten men edilmiş,

- (29) şahsın Sürücü Belgesine veya Takoğraf Kartına el konulmuştur.

2023 yılı Ağustos-Eylül ayı kıyaslandığında denetlenen araç sayısı (43.930) den (44,115)’e çıkartılmış ve denetlenen araç sayısında % 1 civarında artış olmuştur.

Ayrıca eğitim faaliyetleri kapsamında Ağustos ayları kıyaslandığında eğitim verilen yaya, sürücü ve öğrenci sayısı 1446’dan 1998’e çıkartılarak %38 artırılmıştır.

2023 yılının Ağustos - Eylül aylarında (16) yaralamalı trafik kazasında (35) vatandaşımız yaralanmıştır.

Alınan tedbirler sayesinde 2024 yılının aynı dönemlerinde (15) trafik kazasında (37) vatandaşımız hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, yaralamalı trafik kazası sayısı % 6 azalmıştır. 2024 yılı Ağustos - Eylül aylarında içerisinde ölümlü trafik kazası meydana gelmemiştir.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2023 yılı Ağustos - Eylül ayları içerisinde Bilişim Suçları kapsamında 20 olay gerçekleşmiş, bu olayların 14’ü aydınlatılmış ve 73 kişiye adli işlem yapılmıştır. 2024 yılı Ağustos - Eylül ayları içerisinde Bilişim Suçları kapsamında 42 olay gerçekleşmiş, bu olayların 23’ü aydınlatılmış ve 57 kişiye adli işlem yapılmıştır.

2023 yılı Ağustos - Eylül ayları içerisinde Sosyal Medyada suç işlediği tespit edilen 81 hesap hakkında, 2024 yılı Ağustos - Eylül ayları içerisinde 16 hesap hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatıyla işlem yapılmıştır.

2023 yılı Ağustos - Eylül ayları içerisinde adli tahkikatlar neticesinde 35 adet Dijital Materyalin imaj alma ve export işlemleri tamamlanmış olup, 2024 yılı Ağustos - Eylül ayları içerisinde 41 adet Dijital Materyalin imaj alma ve export işlemleri tamamlanarak ilgili birimlere gönderilmiştir.

TOPLUM DESTEKLİ FAALİYETLER KONUSUNDA

2024 yılı Ağustos ayında, (7) “ Köy Mahalle Toplantısı “, (45) “Esnaf Ziyareti”, (28) “ Umuma Açık Yer ziyareti 9 “Pazar Yeri Ziyareti”, 225 “İkamet Ziyareti”, 13 “Okul Ziyareti”, 22 “Muhtar Ziyareti”, 242 “İşyeri Ziyareti”, 23 “Kurum-Kuruluş-Dernek Ziyareti”, ve “7 Yol Uygulaması Çalışması” yapılarak (817) vatandaşımıza KADES uygulaması, Sanal Dolandırıcılık olaylarına karşı dikkat edilmesi gerekenler ve trafik kurallarına uymanın önemine yönelik bilgilendirme faaliyeti yapılmış ve bu kapsamda, (35) afiş ve (1694) broşür dağıtılmıştır.

Sevgili Bayburtlu Hemşerilerim;

Hem kendi güvenliğiniz hem de diğer vatandaşlarımız güvenliği için trafik kurallarına uymanızı rica ediyorum. Unutmayınız ki HAYATLA YARIŞILMAZ ve EMNİYET KEMERİ SİZİ HAYATA BAĞLAR. Özellikle alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanıp trafik güvenliğini tehlikeye sokanları affetmeyeceğimizi de bilmenizi isterim.

Diğer hatırlatmak istediğim konu ise internet ve telefon vasıtası ile yapılan dolandırıcılık olaylarının artmasından dolayı, hemşerilerimizden özellikle emin olmadıkları sitelerden alışveriş yapmamalarını; kendisini asker, polis veya savcı olarak tanıtıp para isteyen şahıslara güvenmemelerini rica ediyorum.