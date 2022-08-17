Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahramanın ,İçişleri Bakanı Süleyman Soyluyla görüşmesinin ardından Vakıf heyeti Trabzon’a gitti.

Trabzon’da bulunan Bayburt Vakfı Öğrenci yurdunun tefrişatıyla alakalı Trabzon Valisi İsmail Ustaoğluyla görüşme yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman soylunun olurlarıyla Trabzon Valisi İsmail Ustaoğluyla Bayburt Vakfına ait olan Öğrenci yurdunun tamamının tadilatının yapılması için protokol imzalandı.

Öğrenci yurdunun tamamının tadilatının yapılması imzalanan protokole göre iki ay gibi kısa bir sürede tamamlanacak.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Trabzon Yurt Güçlendirme ve Dekarasyon Projesi

Trabzon Valiliğiyle imzalanan protokole göre yapılacak iş toplamda 2231.41 metrekarelik bir alanı kapsamakta olup mevcut binanın 5 katını ilgilendirmektedir.Öğenci yurdu tamamlandığında 168 kişi kapasitesine sahip olacak.

Bayburt Vakıf Başkanı Av.İsrafil Kahraman yaptığı açıklamada:

Trabzon’da bulunan Bayburt Vakfımıza ait binanın tadilatının yapılması için İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman soyluyla yaptığımız görüşme neticesinde Sayın Bakanımızın olurlarıyla Trabzon Valiliğini ziyaret ettik.Trabzon Valisi İsmail Ustaoğluyla yaptığımız protokole göre Trabzon Valiliği tarafından Öğrenci yurdunun tadilatı gerçekleşecek.

İçişleri Bakanımızın yoğun gündem arasında bizlere vakit ayırarak Bayburt’a ve Bayburtluya ne kadar önem verdiğine bizzat şahit olduk.Sayın İçişleri Bakanımıza Bayburtlular olarak teşekkürlerimizi ifade ediyorum.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu’nun Vakfımıza gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı Sayın Valimize teşekkür ediyorum.

Trabzon Valiliğiyle yaptığımız protokole göre yapılacak