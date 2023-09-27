Bayburt eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı burs başvuruları 26 Eylül - 15 Ekim arası yapılacak.

Burs almak isteyen Öğrenciler İnternet sitemizde bulunan Burs başvuru sayfasındaki formu doldurarak burs başvurusunda bulunabilecekler.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman: Öğrencilerimize Eğitim desteğimiz devam ediyor. Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı olarak Her yıl Kırtasiye Araç Gereç Yardımlarımıza Devam Ediyoruz. Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı 1997 yılından günümüze yaklaşık 12.500 Öğrencimize burs vererek destek sağladık. Ülkemizin ve Bayburt’un Milli manevi değerlerine sahip çıkan,Kültürünün yaşatılması için çeşitli programlar tertip edip bu yolda hizmet üretmeye devam ediyoruz.

Akademik,Kültürel çalışmalara ve araştırmalara destek sağlayacağız

Kültürel çalışmaların ve akademik çalışmaların desteklenmesine, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine ve akademik araştırmaların desteklenmesi, eğitim programlarının oluşturulması ve zenginleştirilmesi, ortak araştırma-geliştirme çalışmalarının yapılması için destek sağlayacağız.

Burs Almak İsteyen öğrenciler Bayburt Vakfı resmi internet sitesinden başvurularını yapabilecekler.

Burs müracaatı için Web sitesindeki formu indirdikten sonra,Formu doldurup imzalayıp,Vakfın mail adresine gönderecekler

https://bayburtvakfi.org.tr/2023-2024-burs-basvurulari-basladi.html