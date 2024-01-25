Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı iş birliğiyle düzenlenen Erasmus+ Spor Bilgi Günü programında “örnek proje” olarak tanıtılan ve 250 bin Euro bütçesiyle spor alanında geçtiğimiz yıl ülkemizden destek alan tek büyük ortaklı proje niteliği taşıyan "Sporda Çocuk Koruma: Güvenli ve Kapsayıcı Spor Organizasyonları Geliştirmek" başlıklı Avrupa Birliği (AB) projesi, spor camiasından tam not aldı.





Yürütücülüğünü Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Başkanı kimliğiyle Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen'in; koordinatörlüğünü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulundan Öğr. Gör. Onur Akman’ın üstlendiği projenin Bayburt Üniversitesi ortaklığı adına yürütücülüğünü Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Ferhat GÜDER ve Doç. Dr. Hayri AKYÜZ üstlenecek. TBBDF ve Bayburt Üniversitesinin yanı sıra CBI (İsviçre), ASFAS (Sırbistan), Ovidius University of Constanța (Romanya) ve ZSC (Hırvatistan) gibi uluslararası ortakların destekleriyle yürütülmesi planlanan büyük iş birliği projesi, 250 bin Euro ile Brüksel Merkezli AB'nin en yüksek proje finansman desteklerinden birini elde etti. Proje ortaklığı, ülkemizin Erasmus+ spor alanında 2023 yılının tek büyük iş birliği projesi olma özelliği taşıması nedeniyle Spor Bilgi Günü programında “örnek proje” olarak tanıtıldı.



Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus ERSÖZ ve Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliğinden sorumlu Bakan Yardımcısı ve Büyükelçi Mehmet Kemal BOZAY tarafından açılışı gerçekleştirilen program kapsamında projenin tanıtımı, aynı zamanda CBI ve TBBDF Başkanı olan Rektör Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN ile proje ekibinden Doç. Dr. Ferhat GÜDER ve Öğr. Gör. Onur AKMAN tarafından yapıldı. Birçok Ulusal Spor Federasyonu yöneticisinin de bulunduğu etkinlik spor camiasından geniş bir katılımla sona erdi.





Program sonrasında açıklamada bulunan Rektör Türkmen, “Uluslararası ve ulusal federasyonlar düzeyinde büyük çaplı bir girişim olarak başlattığımız bu spor yönetimi projesi, sürdürülebilir nesiller için gereken güven ve kapsayıcılık ilkelerini ölçme ve kullanma konusunda etkili çözümler arayacak. Bayburt Üniversitesi olarak bütünleştiğimiz spor kültüründe artık küresel ve disiplinler arası sorun çözümlerine katkıda bulunuyoruz. Çocukların sağlıklı ve güvenli yetişmesi adına, ideal toplumsallaşma, değerler eğitimi, başarılı bireyselleşme, kendini gerçekleştirme, ait olma, tasarım düşünme ve eşitlik duygusunu kapsayan projemiz, sporun iyileştirici ve bütünleştirici gücünden faydalanacak.

Bugünün dünyasında çocuk gelişimi için var olan sorunlara nitelikli çözümler sunmayı hedefliyoruz. Sporu, çocukların kendilerini, hayatı ve geleceği güvenle kavrama ve toplumsal yaşamda faydalı katkılarda bulunma şeklinde modelleyeceğiz. Sporda rekabetten önce katılımı teşvik eden bu anlayışla hareket ediyoruz. Proje sonuçlarını ulusal ve uluslararası yeni projeler için temel bilgi olarak kullanarak geniş bir etki yaratmayı planlıyoruz. Tüm proje ortaklarımıza ve Avrupa Birliği'ne katkıları için teşekkür ederim.” dedi.