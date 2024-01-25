Şehidin annesi Cemafer Kaya ve ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Mustafa Eldivan, “Sizler bizlere şehitlerimizin emanetlerisiniz. Her zaman yanınızdayız. Vatanımızın, milletimizin birlik ve beraberliğinin teminatı aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bu vesileyle rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Annemiz Cemafer Hanımefendiye de sağlık ve afiyetler diliyorum.” dedi.