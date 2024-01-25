Şehidin annesi Cemafer Kaya ve ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Mustafa Eldivan, “Sizler bizlere şehitlerimizin emanetlerisiniz. Her zaman yanınızdayız. Vatanımızın, milletimizin birlik ve beraberliğinin teminatı aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bu vesileyle rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Annemiz Cemafer Hanımefendiye de sağlık ve afiyetler diliyorum.” dedi.
Vali Eldivan Şehit Nevzat Kaya’nın ailesini ziyaret etti
Vali Mustafa Eldivan ile eşi Hanımefendi Meltem Eldivan, 1993 tarihinde Mardin'in Dağgeçit ilçesinde şehit düşen Jandarma Komando Nevzat Kaya’nın ailesini evinde ziyaret etti.
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