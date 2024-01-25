Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mustafa Eldivan, 2024 yılının birinci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının devletimize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederek, tüm bu yatırımların Bayburt’umuzun gelişimine büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.

Vali Eldivan, 2023 yılsonu itibariyle Bölge ve İl yatırımcı kuruluşlarımız İlimizde 111 proje ile toplam 11 Milyar 806 Milyon 200 Bin TL’lik harcama yapıldığını belirtti.





İlimiz genelindeki devam eden yatırımlar ile 2024 yılında yapılması planlanan yatırımların görüşüldüğü toplantıda Bölge Müdürleri tarafından yatırımlara ilişkin sunumların yapılmasının ardından toplantı sona erdi.