Son bir yıl içinde 10 memorandum, 6 Erasmus anlaşmasına öncülük ederek bu alanda önemli bir başarı sergileyen Uluslararası İlişkiler Ofisi, yeni dönemde koyduğu hedeflerle uluslararasılaşma başarısını katlamayı planlıyor. 2023 yılı ikinci döneminden itibaren Azerbaycan (2), Bulgaristan, Gürcistan (2), Kazakistan, Özbekistan, Romanya (2) ve Tunus'tan saygın üniversitelerle 10 adet ikili memorandum; İtalya, Romanya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan ve Letonya'dan saygın üniversitelerle 6 yeni Erasmus anlaşmasına imza atan Uluslararası İlişkiler Ofisi ve eğitim elçisi akademisyenler, yeni dönemde Afrika ve Güneydoğu Asya'da güçlü bağlar kurmak üzere kolları sıvadı.



Uluslararasılaşma başarısı üzerine açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Sürdürülebilir yükseköğretimin geleceği, uluslararasılaşma vizyonuna endekslenmiş durumda. Çünkü uzmanlaşma ve yetkinliklerin giderek esnekleştiği ve özelleştiği küresel dünyada, birbirini tamamlayan ortaklıklar önem arz ediyor. Bu anlamda toplam 11 ülkeden 16 üniversite ile yeni anlaşmalar gerçekleştiren Uluslararası İlişkiler Ofisimize ve eğitim elçisi akademisyenlerimiz ile öğrencilerimize teşekkür ederim. Yeni dönemde, geleceğin parlayan yıldızı olarak görülen Afrika ve Güneydoğu Asya'da diplomatik kökler salmaya başlamayı hedefliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.