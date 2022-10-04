Dünyada artan hareketsizlik ve obeziteye karşı bilinç oluşturmak amacıyla geleneksel hale gelen 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü, Spor Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesinin ortak düzenlediği 'Sağlık İçin Yürü' etkinliği ile kutlandı. Busenaz Sürmeneli Spor Salonu önünde başlayan geniş katılımlı yürüyüş kapsamında Bâbertî Külliyesi yürüme parkurunun rotası izlendi.

1991 yılında Uluslararası Herkes İçin Spor Federasyonu (TAFISA) tarafından başlatılan ve bugün yüz altmıştan fazla ülkede kutlanan Dünya Yürüyüş Günü, Bâbertî Külliyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin Yaman'ın öncü olduğu, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı 'Sağlık İçin Yürü' etkinliği ile kutlandı. Etkinlikte konuşma yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Bülbül, sağlıklı kalmak için yürüyüşün basit ama etkili bir fiziksel aktivite olduğunu vurgulayarak hem bedenen hem de ruhen rahatlama sağladığını söyledi. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Yaman ise yürüyüşün, vücuda enerji kazandırmak için oksijen tüketen bir aktivite olduğunu, kalp damar hastalıkları başta olmakla birlikte birçok hastalığı önlemesi bakımından önem arz ettiğini ve ekipman gerektirmeden yapılmasından dolayı zahmetsiz yapılabildiğini söyledi.

Etkinlik parkurun tamamlanması ile sona erdi.