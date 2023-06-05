Öğrenciler ve ailelerinin de dahil olduğu yaklaşık 5000 kişinin buluştuğu Busenaz Sürmeneli Spor Salonunda ilklere sahne olan mezuniyet töreni, bu yıl "Zaman geçip gidecek. Sen, gelecek'sin" sloganıyla gerçekleşti. Sürdürülebilir eğitim nesilleri politikası kapsamında mezunlarla ilişkilerini güçlendiren Bayburt Üniversitesi, "nokta koymak" yerine "üç nokta koymak" temasını mezuniyet törenlerinin merkezinde konumlandırıyor.

Uzun zaman sonra ilk kez tüm lisans ve ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler için ortak mezuniyet töreni yaşanırken, bu yıl bir yenilik olarak Öğrenci Taltif Töreni de program akışına eklendi. Törende, "Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü adına 5 farklı spor branşında elde ettikleri ulusal ve uluslararası madalyalar ile "Şampiyonların Üniversitesi" vizyonuna katkı sunan sporcular ile "Güvenli Şehrin Eğlenceli Üniversitesi" vizyonunun gereği olan sosyal üniversite organizasyonuna etkinlikleriyle katkı sunan öğrenci toplulukları taltif edildi.

Törende ayrıca lisans ve ön lisans genel derecelerinin yanı sıra fakülte ve meslek yüksekokulu dereceleri ile bölüm dereceleri için de ödül merasimleri düzenlendi. Mezuniyet belgelerini alan tüm öğrencilerin gelenekselleşen kep atma ritüeli ile sonlanan törende özel olarak hazırlanan stantlarda bolca hatıra fotoğrafı çekildi.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen tören konuşmasında, " Bu yılki tören, bizlere kurumsal hikayemiz hakkında önemli bir mesaj veriyor: Zaman geçip gidecek.

Sen, GELECEK'sin... Zaman, kat edilen bir yolculuk olsa da menzilimiz her zaman geleceği gösterdiği için sizler, bizim geleceğimizsiniz ve gelecekte bir gün mutlaka buraya tekrar geleceksiniz. 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Törenini, ailemizin binlerce coşkulu paydaşıyla birlikte kutluyoruz. Bugün, bizi biz yapan ve başarımıza ortak olan herkes burada.

Öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz, idari personelimiz, yerel yönetim paydaşlarımız, finans kuruluşları temsilcileri, yasal temsilciler, eğitsel temsilciler, halkımız ve aileler. Bir kurum, ancak bu bileşenler arasındaki kuvvetli ilişkilerle başarabilir ve biz, başardık. Bugün, binlerce öğrencimizin yükseklere fırlattığı her bir kepin hikayesinde yeni sayfalar açacağız.

Bu, bir nokta koyulmuş hikaye değildir. Bizim hikayemiz üç noktayla geleceğe miras bırakılacaktır. Bu mirası paylaşacak olan tüm mezun öğrencilerimizle aynı heyecanı duymamız bundandır. Lisans ve ön lisans düzeyindeki başarılarla gururlandığımız, sporda şampiyonluklar kazandıran öğrencilerimizi ve sosyal üniversite kimliğini tesis eden öğrenci topluluklarını taltif edeceğimiz, halk oyunları ezgileriyle tarihi selamlayacağımız çok güzel bir törende bir aradayız.

Acıda olduğu gibi mutlulukta da bizleri birleştiren bu coşku, depremde kaybettiğimiz öğrencilerimizin aileleriyle buluşmamıza anlam katacak. Kısacası bugün, Bayburt Üniversitesi ailesinin ferdi olmanın ayrıcalığını doyasıya yaşayacağız.

Buna vesile olan, emeği geçen herkese teşekkürler..." dedi.

Mezuniyet Töreninde ödül takdimlerine dış paydaşlar olarak Bayburt il erkânını temsilen Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Baro Başkanı Serkan Pekmezci, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti başkanı Murat Okutmuş ve belde belediye başkanları katıldı.