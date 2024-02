Türkiye Halter Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan Yıldızlar, Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Halter Türkiye Şampiyonası Ankara’da başladı.Yenimahalle Spor Kompleksi’nde düzenlenen organizasyona, kadın ve erkek toplamda 471 sporcu katılım sağlarken, Bayburt Üniversitesi Spor Kulübünü U23 61 kg kategorisinde Emirhan AY, U23 67 kg kategorisinde Harun KANTAR, U23 89kg kategorisinde Ahmet Can TURHAN, Büyükler 89 kg kategorisinde Yaşar KAYA temsil etti.

U23 89kg kategorisinde yarışan Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi 3. Sınıf öğrencisi Ahmet Can TURHAN, koparmada 106 kg, silkmede 123 kg olmak üzere toplamda 229 kg kaldırışı ile bronz madalyaya uzanarak Türkiye 3.'sü oldu. U23 61 kg kategorisinde yarışan Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi 2. Sınıf öğrencisi Emirhan AY Türkiye 5.'si olurken, U23 67 kg kategorisinde yarışan Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi 2. Sınıf öğrencisi Harun KANTAR da Türkiye 5.'si olarak müsabakayı tamamladı. Büyükler 89 kg kategorisinde yarışan Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi 3. Sınıf öğrencisi Yaşar KAYA ise Türkiye 6.sı olma başarısı gösterdi.



Şampiyonada başarı elde eden sporcular adına bir teşekkür konuşması yapan bronz madalyalı sporcu Ahmet Can Turhan, sürekli ve nitelikli gelişimlerini destekleyen kapsayıcı yaklaşımları nedeniyle Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen başta olmak üzere Rektör Danışmanı Doç. Dr. Murat KUL'a, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem KÖSE'ye ve antrenör Ebubekir Sıddık AKSOY'a teşekkürlerini iletti.



Şampiyona başarısı vesilesiyle bir tebrik mesajı yayımlayan Rektör Türkmen ise, "Spor kulübümüzün bir araya getirdiği ve koordine ettiği spor emeğinin böylesi güzel neticelerle karşılık bulmasından memnuniyet duyuyoruz. Üniversitemizin spor yatırımının meyveleri olan başarıların hasadı, gelecekteki başarıların altyapısını inşa ediyor. Bu sürece katkı üreten halter sporcularımızı tebrik ediyor, her birine daha nice başarılar diliyorum." dedi.