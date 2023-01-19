Türkiye Taekwondo Federasyonu’nun 13-17 Ocak 2023 tarihleri arasında Konya'da düzenlediği Türkiye Taekwondo Şampiyonasında başarılı performans sergileyen öğrenciler, 72 ilden 745 kulübe mensup 2047 sporcunun katıldığı şampiyonayı 1 altın, 3 bronz madalya ile tamamladı.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencilerinden Deniz Dağdelen 54 Kg kategorisinde altın madalyaya uzanırken, Muhammed Emin Açıkgöz 87+ Kg kategorisinde, Emircan Turan 68 Kg kategorisinde, Orkun Ateşli ise 87 Kg kategorisinde bronz madalya kazandılar. Ayrıca Spor bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi bölümü öğrencilerinden Arif Köse, 87+ Kg kategorisinde toplamda 5 rakibine galip gelerek çeyrek finale yükseldiği turnuvaya sakatlık sebebiyle devam edemedi.





Turnuvadaki başarı münasebetiyle öğrencileri ve antrenörleri tebrik eden Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, başarının çeşitlenmesinin ve farklı kategorilere yayılmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti. Rektör Türkmen, "Taekwondo disiplini dünyada ilgi gören ve kurumsal olarak seçkinlerin yarıştığı bir prestij alanını ifade ediyor.

Bu zor ve birçok seçkinin yarıştığı turnuvada, farklı alt kategorilerde başarıya ulaşmak; ferdî olarak değil kurumsal olarak olgunlaşan başarı kültürüne işaret etmektedir. Bu başarının kültürel tesisindeki altyapı ve üstyapı çalışmalarına katkı sunan tüm akademisyenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim. Sporda ekol olma parolasına sıkı sıkıya bağlı olan öğrencilerimiz, mücadele ettiğimiz tüm turnuvalarda göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Artık tüm turnuvalarda, alacağı sonuç merakla beklenen ve izlenen bir spor ekolü olduğumuzu gururla ifade edebilirim." dedi.