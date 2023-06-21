Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencileri, İl Emniyet Müdürlüğü ortaklığında hayata geçen protokol gereğince tahsis edilen poligonda verilen uygulamalı eğitimlerle işledikleri Silah Bilgisi ve Atış dersi sayesinde Türkiye'de az sayıda üniversitenin sunduğu mesleki donanıma erişiyor.



Geçtiğimiz dönem, dünyanın en büyük havalimanları arasında yer alan İstanbul Havalimanındaki istihdam başarısıyla öne çıkan ve IGA'nın istihdam taahhüt ederek teveccüh gösterdiği Özel Güvenlik ve Koruma Programı öğrencilerinin başarı sırrı, mesleki donanımlarını yükselten uygulamalı eğitim programından kaynaklanıyor. Bölgede ve ulusal çapta çok az sayıda üniversitenin öğrencilerine sunabildiği gerçek atış eğitimi için Bayburt Emniyet Müdürlüğüyle imzalanan protokol çerçevesinde girdikleri poligonda gerçek silahı deneyimleyen öğrenciler, Silah Bilgisi ve Atış dersinde teoriyle pratiği birleştirerek her türlü reaktif duruma hazır hale geliyor.

Dersi veren Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Faruk Gökçe'nin koordinasyonunda silah çeşitlerini, silahın parçalarını ve silahla hedef alıp atış yapmanın teknik yetkinliklerini edinen öğrenciler, farklı senaryolarla kurgulanan acil durumlara ilişkin simülasyonlara katılıyor. Acil durum simülasyonlarının örnek vakalardaki analizler üzerinden aktarıldığı öğrenciler, sabit ve hareketli hedeflere karşı soğuk kanlılık, durum psikolojisi, analitik düşünme, kriz yönetimi ve silah kullanımındaki yasal, etik ve teknik prosedürler üzerine donanım elde ediyor. Derslerin uygulama boyutundaki danışmanlığı güçlendirmek için program öğretim elemanları Öğr. Gör. Furkan Akdağ ve Öğr. Gör. Mehmet Tokatlı da eğitimlere eşlik ediyor. Geçtiğimiz yıllarda başlayan uygulamalı eğitimlerin büyük etki sağladığının anlaşılmasıyla birlikte, uygulama kapsamını ve boyutlarını genişletmek üzere çeşitli iş birliği hazırlıkları yürütülüyor.





Uygulamalı eğitimlerin kapsamı ve amacı hakkında açıklama yapan Öğr. Gör. Gökçe, ulusal basının da ilgi gösterdiği konunun milli güvenlik açısından önemli bir gelişim kriteri olduğunu söyledi. Gökçe, açıklamasının devamında "Milli güvenliği ve refahı oluşturan unsurlar içerisinde özel güvenliklere ve korumalar büyük bir görev düşüyor.

Gündelik hayatın her alanında öncelikli görülen güvenliğin sağlıklı bir şekilde tesis edilmesi ve sürdürülmesi için gereken toplumsal iş birliği çerçevesinde nitelikli personeller yetişmesine özen gösteriyoruz. Özel güvenlikler ve korumalar sivil yaşamda en belirgin güvenlik güçlerini ifade ediyor ve bu meslek grubunun istenmeyen bir olay ya da kriz anında gerçekleşmesi olası olumsuzlukları doğru yönetmesi ve müdahale etmesi gerekiyor.

Alışveriş Merkezlerinden üniversitelere, bankalardan hastanelere kadar her yerde canımızı emanet ettiğimiz bu meslek grubunun nitelikli eğitilmesi, hayati önem taşıyor. Bu yönüyle öğrencilerimizin mesleki edinçlerini artırmak adına gerçek silahla uygulamalı eğitimler yapıyoruz. Emniyet Müdürlüğümüz ile iş birliği çerçevesinde hayata geçen bu proje, özel güvenlik ve korum eğitimi için fark ortaya koyan bir özellik. Birçok üniversitede bu imkanlar bulunmazken, mezunlarımız yüksek mesleki donanımla iş hayatına katılıyor. Böylece istihdam garantisi artarken toplumsal güven de daha güçlü hale geliyor. Eğitimlerimizi başarıyla tamamlayan tüm öğrencilerimiz adına Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Emniyet Müdürümüz Nihat Uzun ve Teknik Bilimler MYO Müdürümüz Doç. Dr. Murat Çolak başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.