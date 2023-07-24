21-23 Temmuz tarihlerinde 30 ülkeden 395 üniversiteye bağlı 1534 sporcunun katılımıyla düzenlenen Avrupa Dövüş Sporları Şampiyonasında adlarından söz ettiren sporcular, Bayburt Üniversitesi spor tarihine geçecek uluslararası başarılara imza attılar. Önceki gün Emircan Turan'ın göz dolduran performansıyla kazandığı bronz madalyanın haberinde, henüz müsabakaları başlamamış olan Orkun Ateşli'yi anan ve madalya kazanacağına dair güçlü inançlarını paylaşan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile antrenör Doç. Dr. Ferhat Güder haksız çıkmadılar ve bir bronz madalya daha Bayburt Üniversitesi koleksiyonuna katıldı.



Şampiyonada kazanılan madalyaların başarı hikayesini özetleyen antrenör ve takım sorumlusu Doç. Dr. Ferhat Güder, "Böylesine büyük bir organizasyona gelirken, spor geçmişi güçlü olan üniversitelerin adı zikrediliyor ve favoriler arasında bizden önce onlarca üniversitenin adı geçiyordu. Çünkü söz konusu üniversitelerin hemen hemen hepsinin onlarca yıllık başarılı spor geçmişi vardı. Biz ise burada nasıl bir iz bırakacağımızı çok iyi biliyorduk. Bu nedenle Emircan'ın başarısını kutlarken, Orkun'un da başarılı olacağından emindik. Henüz birkaç yılda başlattığımız ekol olma süreciyle, artık turnuvanın favorileri arasında konuşuluyoruz. Onlarca yıllık geçmişi birkaç yıla sığdırmanın gururuyla bu spor yönetimi başarısını ve vizyonunu Üniversitemize kazandıran Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e yürekten teşekkür ederiz." dedi.



Madalya sonrası duygularını paylaşan sporcu Orkun Ateşli ise, "Emircan'ın madalya başarısının ardından yayımlanan tebrik mesajını ve haberi okuduğumda bana yönelik bir güven olduğunu gördüm. Bu güven, heyecanımı ve azmimi daha fazla artırdı. Çünkü yalnızca kendim için değil, bana güvenen herkes için başarmaya çalışacaktım. Müsabakalar boyunca hep aklımda olan bu motivasyon, beni adım adım madalyaya götürdü. Antrenörüm Doç. Dr. Ferhat Güder'e ve Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e, bana olan inançları sebebiyle teşekkür ediyor ve başarımı onlara ve aileme adıyorum." şeklinde beyanat verdi.



Şampiyona başarısı vesilesiyle bir de Ateşli için tebrik mesajını ileten Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, mesajında; "Başarı sevincine ortak olmanın mutluluğu, başarma sürecine ortak olmakla anlamlıdır. Tüm sürecinize yakından tanıklık etmiş biri olarak, başarınızın mutluluğunu paylaşıyor ve aynı zamanda haklı çıkmanın gururunu da yaşıyorum. Sizleri uğurlarken madalya ile döneceğinizden emindim. Emircan'ın madalya haberi geldiğinde tek madalya için değil, iki madalya için sevinmiştim. Çünkü senin de madalyayı alacağından şüphem yoktu. Bu haklı gurur hepimizin. Bize yaşattığınız gurur için sizlere ne kadar teşekkür etsek az gelir. Daha iyisi ve en iyi olmak için yürüyeceğiniz yolda hep sizlerle olacağız. Siz, yolun geriye kalanı için umutsunuz. Ülkemiz, sizin ellerinizle en yükseklere çıkacak." ifadelerine yer verdi.