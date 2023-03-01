Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Hacı Süleyman Gökçe, Dr. Öğr. Üyesi Hakan Alper Kâmiloğlu, Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Selim Hatipoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Ruşen Sınır ile birlikte destek personeli Ali Gültekin'in Rektörlük görevlendirmesiyle gittikleri Adıyaman'da yürüttükleri hasar tespit çalışmaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hızlıca yeniden inşa edilmesi planlanan bölge yaşamının altyapısına önemli bir destek sunuyor. Dört kişilik ekiple hiç durmaksızın bir günde onlarca binanın hasar tespitini yapan akademisyenler, tarama çalışmalarının planlanan sürede tamamlanması için var güçleriyle çalışıyor. Tarama faaliyetleri hakkında bilgi aktaran Doç. Dr. Gökçe, "Depremin ilk anından beri Rektörlüğümüz koordinasyonunda sürdürülen destek çalışmalarının parçası olarak uzmanlık alanımız çerçevesinde faydalı olmaya çalıştık. Önceki safhada çeşitli televizyon kanallarında farkındalık yayınlarına katılmıştık. Birimler arası istişareler sonucunda sahada hasar tespit ihtiyacı olduğu bilgisi resmî kaynaktan teyit edilince vakit kaybetmeden bölgeye intikal ettik. Bölgedeki yapı stoğunun önemli bir kısmı sürdürülebilir yaşam için risk oluşturuyor. Hızlı dönüşüm kapasitesi için tarama çalışmaları büyük önem arz ediyor. Biz ve sahada çalışan yüzlerce ekiple çok kısa sürede tamamlanması beklenen çalışmalar, yeniden bir yaşam dokusu tesis etmek için bilimsel altyapı görevi üstlenecek. Biz mesai mefhumu gözetmeden çalışarak bölgesel yeniden kalkınmada üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız." dedi.





Bölgedeki destek faaliyetleri hakkında açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen ise, "Depremin ilk gününde duyduğumuz acıyı, bölgesel kenetlenme ve dayanışma için bir güdüye dönüştürdük. Çünkü acının yoğunluğuna eşdeğer bir emekle yeniden ayağa kalkabilirdik. Bunun için tüm beşeri, teknik ve teçhizat kapasitemizi seferber ettik.

Lojistik ve insani yardımlar dışında bugün bölgesel yeniden kalkınma ve dönüşüm hareketinin ihtiyaç duyduğu hasar tespit çalışmaları için gerekli görevlendirmeleri gönüllülük essasıyla gerçekleştirdik. Tüm akademisyenlerimizin gönüllülükte tereddüt etmeyişinden gurur duyuyoruz. Sürekli iletişimde olduğumuz saha ekibinin canhıraş çalışmalarını takip ediyoruz. Bölgedeki çalışmaların geneline bakınca çok kısa bir sürede yeniden ayağa kalkacağımıza dair umudumuz artıyor. Sahada görev alan tüm personelimize teşekkür ediyor, muvaffakiyet diliyorum." ifadelerini kullandı.