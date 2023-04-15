Şampiyonların Üniversitesi ünvanıyla birey ve takım şampiyonalarına damga vuran Bayburt Üniversitesi Spor Kulübü, lig düzeyindeki uzun süreli ve devamlı organizasyonlarda da başarı grafiğini yükseltiyor. Sporculardan Alperen Birsen, 62 sporcunun mücadele ettiği 3. Ligde gösterdiği performansla ikincilik kupasına uzanarak bir üst klasmanda yer alma hakkı kazandı. Bowlingde ligler düzeyinde önemli başarılar elde eden bir diğer sporcu Umut Diyar Gök ise Türkiye'de en üst klasman olan süper lig sporcuları arasında yerini aldı. Bu başarılarla profesyonel lig deneyimini güçlendiren sporcular, Samsunda devam etmekte olan 2022-2023 bowling liginin en iyileri turnuvasında, Türkiye şampiyonluğu için ter döküyor.





Bowlingde gelen başarılar hakkında "topu yukarılara yuvarlamak" benzetmesini yapan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Başarı, her zaman daha iyiye ve yukarıya doğru ilerleyen bir iyileşme ve gelişme sürecidir. Lig klasmanlarında her zaman yukarı yönlü bir hareketlilik hedefleyen sporcularımız, topu yukarılara yuvarlayarak üst basamak hedefini gerçekleştirdiler. Bu durum, başarı hedeflerini vurmak açısından tam anlamıyla bir 'strike' atışı olarak değerlendirilebilir. Önümüzde süper lig ve 2. Lig şampiyonlukları hedefi bizi bekliyor. Samsun'daki tesisimizde devam eden şampiyonaya da madalya hedefiyle başlayan sporcularımız, topu daha da yukarılara yuvarlayacaktır. Sporcularımız başta olmak üzere müsabakalarda ter döken tüm sporculara başarıları kutluyor, başarılar diliyorum." dedi.