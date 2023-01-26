Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü forması giyen Bowling genç sporculardan Ömer Faruk Kul, Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) tarafından 23-24 Ocak tarihlerinde düzenlenen Türkiye Gençler Bowling Şampiyonasında üçüncülük derecesi elde ederek başarı geleneğini sürdürdü.

Bowling Akademisinde gerçekleşen Şampiyonaya Bayburt Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübünü temsilen katılan Muhammet Yasir Kul ve Ömer Faruk Kul, başarılı performansları ile göz doldurdu. Şampiyonayı erkeklerde üçüncülük derecesi ile tamamlayan Ömer Faruk Kul, Bowling'de geleneksel hale gelen madalya hasadını kaldığı yerden devam ettirdi. Türkiye genelinden birçok Bowling Spor Kulübünün mücadele ettiği şampiyonada dereceye girenlerin madalyaları aynı zamanda TBBDF Yönetim Kurulu Üyesi olan Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Murat Kul ve TBBDF Genel Sekreteri Eten Öztürk tarafından takdim edildi.

Şampiyonayı yorumlayan TBBDF Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, kulüpler üstü bir temsiliyetle yer aldığı şampiyonada Bowling disiplininin gençler düzeyinde ulaştığı profesyonellik derecesine tanıklık etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Her geçen gün mücadele kalitesi yükselen Bowling'de kulüpleşme ve kurumsallaşma alanında Üniversiteler öncülüğünde bir büyüme stratejisi benimsediklerini bildiren Rektör Türkmen, Bayburt Üniversitesinin bu stratejide önemli roller üstlendiğini ifade etti. Dereceye giren sporcuları tebrik eden Rektör Türkmen, Bayburt Üniversitesinin Bowling disiplinine katkılarını merkeze alan kulüp modelini Türkiye geneline yaymayı planladıklarını da sözlerine ekledi. Bu modelin gelişmesi için vizyon ve emek bütünlüğünü tüm yönleriyle ortaya koyan akademisyenlere ve sporculara teşekkürlerini ileten Rektör Türkmen, kurumsal başarının bu iyi örneğini bir ilham odağı olarak tanıtmanın önemine değindi.