Avrupa genelinde 30 ülkedeki 395 üniversiteden 1534 sporcu öğrencinin katıldığı şampiyonada, Taekwondo (Kyorigi) disiplininde sergilediği üstün performansla yarı finale kadar yükselen Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencilerinden Emircan Turan, kazandığı bronz madalya ile Bayburt Üniversitesinin uluslararası madalya koleksiyonunu güçlendirdi ve Şampiyonların Üniversitesi vizyonunu Avrupa'nın zirvesine taşıdı. Avrupa'nın elit sporcularının yer aldığı şampiyonada kazanılan başarı, sporda şampiyonlar yetiştirmeyi gelenekselleştiren bir ekol olma hedefine emin adımlarla yüründüğünü de göstermiş oldu. Bir diğer öğrenci Deniz Dağdelen'in Taekwondo disiplinindeki uluslararası başarılarını tamamlayan bu başarı, müsabaka yorumcularının da dikkatinden kaçmadı ve takdirle karşılandı.



Taekwondo takım sorumlusu ve antrenörü Doç. Dr. Ferhat Güder, madalya başarısı vesilesiyle tebriklerini bildirerek ‘’Öğrencimiz Emircan Turan, dikkat çeken başarı performansıyla Şampiyonayı izleyen uluslararası otoritelerden tam not aldı ve geleceğin idol sporcuları arasında gösterildi. Sonraki şampiyonalarda tüm gözler Emircan'ın üzerinde olacak. Bu başarının gururunu yaşarken, bugün bir diğer yüksek lisans öğrencimiz Orkun Ateşli'nin de 87 KG sikletinde mücadele edeceğini duyurmak isterim. Orkun da gelecek vadeden bir sporcumuz olarak alnının akıyla mücadele edecek ve bizleri gururlandıracaktır." ifadelerini kullandı.

Madalyalı öğrenci Emircan Turan ise, Bayburt Üniversitesini temsil etmekten gurur duyduğunu belirterek, kazanmış olduğu madalyayı Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen başta olmak üzere tüm Bayburt Üniversitesi ailesine armağan ettiğini dile getirdi. Turan, Bayburt Üniversitesinin kendisine kazandırdığı en önemli vasfın başarıya inanmak olduğunu kaydederek, "Başarı, doğru kişilerin doğru hedeflere yönlendirilmesiyle tamamlanan bir meziyettir. Artık daha iyi biliyorum ki Üniversitemin bana duyduğu güvenle bir sonraki madalyam altın olacak. Çünkü biz hep en iyi olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.



Rektör Türkmen ise Turan'a ilettiği tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Tabiri caizse, Taekwondo sporunun hakkını vererek rakiplerinin ellerini ayaklarına dolaştırdın. Bir sporcunun başarısını metaforla anmaktan daha güzeli yoktur. Senin şahsında inşa edilen başarı, tıpkı Taekwondo'nun derin felsefesinde anlam bulan bir "erdem yolu" olarak ilham vericidir. Çünkü sen yalnızca madalyayı değil, özgüveni de kazandın ve rakiplerinin güvenlerini ellerinden aldın. Türkiye ve Bayburt Üniversitesinin adı müsabaka salonunda yankılandığında senin gibi başarılı sporcularımız sayesinde rakiplerin elleri ayaklarına dolanacak. Seninle yaşadığımız gururu Orkun'un başarısıyla katbekat artırmayı temenni ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum.".