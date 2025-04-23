Freestyle Poomsae çiftler kategorisinde mücadele eden Kübra Dağlı Muran ve Emirhan Muran, sergiledikleri etkileyici performansla Avrupa 3.’sü oldu. Aynı şampiyonada Poomsae Erkekler 18-30 yaş takım kategorisinde yarışan Furkan Bayrak da bronz madalya kazanarak ülkemizi gururlandırdı.





Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, uluslararası alanda elde edilen bu değerli başarılar üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:



"Taekwondo branşında Avrupa düzeyinde elde edilen bu madalyalar, yalnızca sporcularımızın bireysel çabasının değil, aynı zamanda disiplinli bir antrenman süreci, yüksek sporcu motivasyonu ve üniversitemizin spor altyapısına verdiği desteğin sonucudur. Kübra Dağlı Muran ve Emirhan Muran’ın Freestyle Poomsae çiftler kategorisindeki senkronize estetik başarısı ile Furkan Bayrak’ın yer aldığı takımın uyumlu ve teknik üstünlüğe dayalı performansı, genç sporcularımızın dünya standartlarında rekabet edebileceğini bir kez daha göstermiştir. Bu başarılar, üniversite-spor federasyonu iş birliğinin somut örnekleri olup, gençliğin uluslararası alanda temsil kapasitesini güçlendiren önemli göstergelerdir. Sporcularımızı, antrenörlerini ve bu sürece katkı sunan tüm paydaşlarımızı gönülden kutluyorum.”



Avrupa Taekwondo Poomsae Şampiyonası’ndan iki bronz madalya ile dönülmesi, Bayburt Üniversitesinin spor alanındaki uluslararası görünürlüğünü artırırken, genç sporculara da ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Bayburt Üniversitesi, sporun her dalında ulusal ve uluslararası başarıların sürdürülebilirliği için desteklerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecek.