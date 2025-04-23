Etkinlikler kapsamında İl Milli Eğitim Şube Müdürü Dursun Yeşil, Fatih Ortaokulu Müdürü Osman Sarıkan ve 5. Sınıf Öğrencisi Dilara Aysima Başarır Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’e ziyarette bulundular.

Bayram dolayısıyla makamını Başarır’a devreden Başkan Memiş bayramını kutlayarak hediye verdi. Dilara Aysima Başarır ise Belediye Başkanı Mete Memiş’e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi ve çiçek takdiminde bulundu.

Başarır daha sonra Başkan Memiş’e atık kutuları, yolların yeniden düzenlenmesi, yeni otoparklar yapılması, okullarda etkinlikler gerçekleştirilmesi, çocuklar için yeni oyun parkları yapılması, yeni piknik alanları oluşturulması, daha fazla ağaçlandırma çalışması yapılması ve çeşmelerle ilgili çalışma yapılması gibi konularda taleplerini iletti.

Belediye Başkanı Memiş ise Başarır’ın taleplerini tek tek not alıp yeni iş sezonunun açılmasıyla birlikte bu hususlarda gerekli çalışmaların yapılacağını belirterek tekrar bayramını tebrik etti.