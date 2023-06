"Bileği Bükülmeyen Sporcular" yetiştirmeye odaklanan spor yönetimiyle bilek güreşindeki ulusal ve uluslararası şampiyonalarda zirveyi hedefleyen Bayburt Üniversitesi, zirve çıtasını Türkiye'den Avrupa'ya taşıdı. Şampiyonların Üniversitesi ünvanıyla katıldığı tüm takım ve birey müsabakalarında zirve mücadelesi veren Bayburt Üniversitesi, millî sporcularının başarıları sayesinde spor yönetiminde çığır açan zirve tırmanışında sürdürülebilirliği gerçekleştirdi. Yüksek Lisans öğrencisi Enes Talha Ay'ın Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonasında her iki kategoride de zirveyi görmesi, spor eğitiminde çok yönlü yaklaşımın göstergesi oldu. Altın ve gümüş madalya kazanarak şampiyonaya damga vuran Enes Talha Ay, "Favori olarak katıldığımız Şampiyonada bizden bekleneni gerçekleştirme başarısı gösterdiğimiz için çok mutluyum. Sporda başarı için sınırları zorlamanın ve çok yönlü gelişim göstermenin önemi her daim temel ilke kabul edilir. Bu amaçla bireysel gelişimimi her iki kolda da doğru bir sistematiğe uyarladık. Üniversitemizde sporcuya özel olarak tasarlanan performans ve gelişim modellerine uygun bir ölçme ve geliştirme programı hazırladık ve uyguladık. Başarının bireysel görünen yüzünü temsil ederken, arka planda çalışan bir sistem emeğini de anmak ve bu emeğin inşasında bizlere olan desteğini her daim hissettiren Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e şükranlarımı arz etmek isterim." dedi.





Çifte madalya başarısının ardından tebriklerini ileten Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Enes Talha, geleceğin idol sporcuları olmaya aday bir öğrencimiz olarak hem millî temsil kimliğini gururla taşıdı hem de spor yönetim sistemimizin başarısını kanıtladı. Spor, sisteme ihtiyaç duyulan her alanda olduğu gibi doğru bir yönetsel yaklaşımla başarıya yönlendirilebilir. Tüm sporcularımız ve antrenörlerimiz bir spor yönetimi sisteminin paydaşları olarak başarılarıyla sistemsel bir güvence inşa ediyorlar. Şampiyonların Üniversitesi vizyonu yalnızca müsabakalarda görünen bir marka kimliği değildir. Bu marka kimliğinin sistemsel aksamını çalıştıran ilke ve uygulamalar, birer sporcu kişiliği olarak cisimleşir. Enes Talha ve daha nice sporcularımızın başarısıyla onur duyarken, bu başarıyı geleneksel hale getiren spor yönetim sistemimizin her bir bileşenini de ekol olma yolundaki gayretleri nedeniyle tebrik ederim." ifadelerini kullandı.