Denizli, 7-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında dev bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde bu yıl ilki düzenlenecek olan Pamukkale Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, Lykos Vadisi’nden dünyaya satranç mesajı verecek.DENİZLİ (İGFA) - Satranç tutkunlarının heyecanla beklediği turnuvaya an itibariyle 25 farklı ülkeden 125 yabancı sporcu ile Türkiye'nin 55 ilinden 825 sporcu katılacak. Kayıtların devam ettiği şu ana dek başvuran 950 sporcunun kıyasıya mücadele edeceği organizasyonda, ünvanlı yerli ve yabancı usta oyuncular da yer alacak. FIDE unvanlı, uluslararası ustalar ve genç yetenekler aynı hamle tahtasında buluşacak.

Açılış 7 Temmuz’da, Final 13 Temmuz’da

Turnuvanın açılış töreni 7 Temmuz Pazartesi günü saat 16.30’da Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Sporculara kupa ve madalyalarının takdim edileceği ödül töreni ise 13 Temmuz Pazar günü saat 16.00’da düzenlenecek. Turnuva boyunca farklı yaş gruplarında yapılacak karşılaşmalarla Denizli, satranç dolu bir haftaya sahne olacak. Strateji ve zekânın en yüksek seviyede buluşacağı bu büyük etkinlik, Denizli’nin uluslararası spor organizasyonlarındaki gücünü bir kez daha ortaya koyacak.

Satrancın kalbi Lykos Vadisi’nde atacak

Denizli’nin kadim toprakları bu kez binlerce yıllık tarihine satrançla tanıklık edecek. “Satrancın kalbi Denizli’de atacak, Lykos Vadisi’nde atacak” sloganıyla hayata geçirilen Pamukkale Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, hem spor hem de kültür turizmine katkı sunacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Bu büyük organizasyonla hem gençlerimizi satrançla buluşturacak hem de Denizli’nin kültürel zenginliğini dünyaya tanıtacağız. Satrançta dostluk ve barış hamlesini tüm dünyaya Pamukkale’den göndereceğiz” dedi.