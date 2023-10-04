Tahmini Okuma Süresi: dakika

Etkinlik programında yer alan takvim, Bayburt Üniversitesinin 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni ile başlayacak. Meddahlık geleneğini yansıtan kültür etkinlikleriyle birlikte ilk gün sonunda futbol turnuvası ve BAYÜ Ses Yarışmasına start verilecek.



Programın ikinci günü, tiyatro, şenlik ve konser etkinlikleriyle katılımcıları kültür ve sanatı atmosferinde bir araya getirirken, günün öne çıkan etkinliği olan BAYÜ 7. Çocuk Şenliği, "Burak Abi" olarak bilinen Burak Sezen'in sunumuyla gerçekleşecek.



Programın üçüncü günü, 6. Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Ödülleri Töreni ile Türk halk müziği sanatçısı Aysun Gültekin'in konserine sahne olacak. Bu yıl 6.'sı düzenlenen ödül töreninde, bilim kategorisinde Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'na, Kültür kategorisinde Hüsamettin Elçi'ye, Sanat kategorisinde Aysun Gültekin'e ve Spor kategorisinde Rıza Kayaalp'e ödülleri takdim edilecek.



Programın dördüncü günü, kardeş vatanımız Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev anısına, Türk Dünyasından paydaşlar ve Azerbaycan ile Nahçıvan bölgesinden uluslararası katılımcılarla düzenlenen 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresinin açılış oturumuyla başlayacak ve konser, yarışma ve turnuva etkinlikleriyle devam edecek.



Programın beşinci günü, 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi oturumlarının yanı sıra konser, geleneksel spor yarışmaları, turnuva ve çalıştay etkinlikleriyle dolu dolu geçecek.



Programın altıncı ve son günü ise 100. Yıl Cumhuriyet Koşusu ile başlayacak ve yarışmalarda derece elde eden yarışmacıların ödül töreni ile devam edecek. 15. Yıl Kuruluş Şenlikleri, en başarılı öğrenciler, en yüksek sıralama ile yeni kayıt olan öğrenciler ve şenlik boyunca sürpriz çekilişlerle belirlenecek öğrencilere, Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı destekleriyle gerçekleşecek olan Avrupa turu tanıtımı ile kapanacak.



15. Yıl Kuruluş Şenlikleri, Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi, Bayburt Grup, Halkbank, Ziraat Bankası, İstikbal ve Dora Yapı'nın ana sponsorluğunda; Bayburt Gazeteciler Cemiyetinin medya sponsorluğunda; Bayburt Gaziantep Sofrasının yemek ve ziyafet sponsorluğunda; Bayburt Uçar Turizmin ulaşım sponsorluğunda; Çaykur, Bayburt Yemen Kahvesi ve Lamia Petrol'ün içecek ve ikram sponsorluğunda hayata geçecek. Ayrıca, Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı, Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu, ÜniFM, Bayram Müzikevi ve Bayburt Üniversitesi Öğrenci Konseyi, etkinliklere paydaş desteği sunacak.



Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, 15. Yıl Kuruluş Şenliklerini heyecanla ve her paydaşın katkılarıyla planladıklarını belirterek, "Şimdi şenlik coşkusunu yaşamak için geri sayımdayız. Biz geride kalan 15 yıl içinde, şehrimizin her güzide kurum ve markasının, ülkemizin lokomotif finans kuruluşlarının, spor federasyonlarının, sivil toplum kuruluşlarının, vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin katkılarıyla güçlenen büyük bir aile olduk. Ailece kutlayacağımız 15. Yıl Kuruluş Şenlikleri için en önemli parçamız olan öğrencilerimizi beklemiştik. Dolu dolu etkinliklerle, nice 15 yıllara uzanan bir geleceğe güzel anılar bırakacağız. Bizi biz yapan tüm paydaşlarımıza yürekten teşekkür ederim." dedi.



15. Yıl Kuruluş Şenlikleri programına erişmek için;

https://dedekorkut.bayburt. edu.tr/dosyalar/senlikler/6/ mobile/index.html