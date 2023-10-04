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Öğrencilerin; fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı bir gelişim süreci geçirebilmeleri ve okul dışı zamanlarını verimli kullanabilmeleri için başlatılan aktiviteler, okuldaki tüm öğrencilerin katılımıyla sabah saatlerinde gerçekleştirildi.

Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteye dayalı programlar çerçevesinde öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde bahçedeki fiziksel etkinliklere katılırken İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve İSGB yetkilileri de etkinlikleri yerinde takip etti.

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Bakanlığın uygulamaya koyduğu Okulumda Sağlıklı Besleniyorum programının önemine dikkat çekerek eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında okullarda fiziksel aktivitelere yer verilmesinin öğrencilerin zihinsel ve bedensel gelişimine katkı sağlayacağını kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik birimi tarafından koordine edilen ve öğrencilerin zararlı alışkanlıklarla teknolojik bağımlılıktan uzaklaşabilmeleri için yürütülen etkinliklerin Bayburt’taki diğer okullarda da süreceği belirtildi.